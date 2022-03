globalist

5 Marzo 2022 - 19.13

Vadym Denysenko, consigliere del ministro ucraino degli Affari Esteri ha dato notizia della fuga dei bielorussi, che hanno paura della guerra: “Secondo i dati che abbiamo è iniziata la fuga di massa degli uomini all’estero“.

“Iniziano ad avere paura che Lukashenko mandi l’esercito in Ucraina – aggiunge – in Bielorussia inizia il panico e più il panico aumenta, minore è la probabilità che la Bielorussia mandi il proprio esercito in Ucraina”.