La Cina non è più così serena e invita alla calma: "Preoccupati per la sicurezza delle centrali nucleari"

globalist

4 Marzo 2022 - 10.25

Preroll

L’attacco nella notte alla centrale di Zaporizhzhia non ha lasciato indifferente il governo di Pechino, che ha espresso seria preoccupazione per gli impianti nucleari e ha invitato alla calma e alla moderazione per prevenire un’ulteriore escalation, garantendo la sicurezza degli impianti nucleari. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta a una domanda sull’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, bombardata nella notte e ora in sicurezza.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La Cina attribuisce grande importanza alle questioni relative alla sicurezza nazionale ed è seriamente preoccupata per la situazione di sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina”, ha detto il portavoce.

Middle placement Mobile

La Cina, ha aggiunto, “continuerà a prestare molta attenzione allo sviluppo della situazione e inviterà tutte le parti interessate a mantenere la calma e la moderazione, prevenire un’ulteriore escalation della situazione e garantire la sicurezza degli impianti nucleari”.