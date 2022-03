Ucraina: Kiev circondata, navi russe si preparano a sbarcare a Odessa

globalist

3 Marzo 2022 - 14.44

Le principali città ucraine sono sotto assedio da parte dell’esercito russo, con un milione di persone che hanno già lasciato il paese. Secondo il governo russo, però, è lo stesso Zelensky che sta creando le basi per un disastro umanitario

“Kiev sta creando le basi per una catastrofe umanitaria bloccando migliaia di persone in molte città ucraine come la Capitale, Kharkov, Sumy, Odessa, Mariupol senza “permettere che raggiungano luoghi sicuri”.

Lo ha affermato Mikhail Mizintsev, vice capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione russa. In totale, più di 142.000 persone sono state evacuate dalle zone dell’operazione militare speciale sinora, inclusi quasi 40.000 bambini, dice la Difesa russa.

Odessa

Le forze russe si stanno inoltre dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco. Secondo fonti dell’intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi in attesa dell’arrivo delle truppe di terra per lanciare l’attacco dal mare. Le autorità di Odessa – secondo le stesse fonti – hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco.Un cargo estone è affondato vicino alle coste dell’Ucraina, nei pressi di Odessa, in Ucraina, dopo un’esplosione. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando la Reuters.