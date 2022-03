Ucraina, la moglie del sindaco Klitscko scrive ai militari: "Sono orgogliosa del vostro coraggio"

globalist

3 Marzo 2022 - 12.56

Natalia Klitschko, moglie del sindaco di Kiev ed ex campione di boxe Vitalia Klitschko, ha lasciato un messaggio su Instagram dedicato ai soldati impegnati sul campo.

“Sono infinitamente orgogliosa del coraggio del mio popolo! Sono infinitamente orgogliosa del coraggio dei nostri soldati e dei nostri uomini”.

La signora Klitschko vive ad Amburgo, mentre il marito sindaco è rimasto nella capitale ucraina insieme al fratello Vladimir.

Intanto, la Germania è pronta a inviare in Ucraina 2700 missili antiaerei per contrastare l’offensiva della Russia dopo la comunicazione dello scorso sabato in merito ai piani del governo per contrastare la crisi ucraina.

A proposito di sanzioni e misure per contrastare l’escalation russa, è arrivato l’annuncio di Ikea che dichiara di aver sospeso le proprie attività sia in Russia che in Bielorussia.

Una misura drastica che coinvolge il futuro di almeno 15mila dipendenti.