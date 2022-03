Guerra, per Macron: "I prossimi giorni saranno ancora più duri per l'Ucraina"

globalist

3 Marzo 2022 - 09.31

”I prossimi giorni saranno ancora più duri per l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente francese in un discorso alla Nazione: ’’La Russia è l’aggressore, non è attaccata – sottolineando come la Francia ”non è in guerra contro la Russia. Putin ha scelto da solo di fare la guerra” ed è il solo responsabile di questo ”attacco brutale”.

Macron ha sottolineato come sia ”una menzogna dire che questa è una guerra contro il nazismo”. Ad alimentare questa guerra è “una lettura revisionista della Storia d’Europa. Sosteniamo tutti i russi che sono contrari alla guerra in Ucraina’ – ha concluso il n.1 dell’Eliseo.