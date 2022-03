Ucraina, chi è Olena Zelenska, la first lady orgogliosa del suo popolo

globalist

2 Marzo 2022 - 14.10

Olena Zelenska, 44 anni, è la first lady ucraina. La moglie di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino e leader della resistenza nel suo Paese, attaccato violentemente dall’esercito russo agli ordini di Putin. La coppia presidenziale ha deciso di non scappare all’estero, anche se avrebbe potuto, grazie alla protezione e a un “passaggio” offerti dagli americani.

La Zelenska comunica molto tramite i social e vanta 2 milioni di followers. In un posto si è espressa all’inizio della guerra: “Sono Olena Zelensky, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio (Aleksandra di17 anni e Kiril di 9). Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin”.

Proprio come il marito, anche la first lady incoraggia il popolo a restare e combattere per la libertà: “Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere. Sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito. Ma anche accanto a voi. Vi amo e amo l’Ucraina”. In un altro post, ancora, si palesa fiera del suo popolo, che sta rispondendo all’attacco russo. “Miei cari ucraini! Vi guardo tutti. In tv, per strada, su Internet. Vedo i vostri post e video. E sapete una cosa? Siete incredibili! Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso Paese!”.

Di recente ha fotografato la situazione del Pese: “È così che appare l’Ucraina in questo momento. Ecco un video che il mondo può vedere: siamo in guerra. A causa dell’attacco di Putin, gli ucraini devono portare i loro figli negli scantinati ogni notte e combattere il nemico sotto le mura delle loro case. L’Ucraina è un paese pacifico. Siamo contro la guerra e non abbiamo attaccato per primi. Ma non ci arrenderemo. Il mondo intero, guardate: lottiamo per la pace anche nei vostri Paesi”.

Olena Zelenska è nata nel 1978 a Kryvyi Rih, ha studiato architettura all’Università, ma poi ha preferito la strada della sceneggiatrice. Prima di lasciare l’Università ha conosciuto suo marito, e insieme i due hanno fondato la casa di produzione Studio Kvartal 95: Olena ha scritto diversi spettacoli e film andati in onda nel Paese. In molti, il protagonista è stato proprio l’attuale presidente ucraino, che per diversi anni si è dedicato a una carriera nel mondo dell’intrattenimento. Olena lavorava nelle retrovie, era la mente pensante degli sketch, Volodymyr era l’attore che li portava in scena sul palco. “Preferisco stare dietro le quinte – aveva dichiarato Olena a Vogue Ukraina nel 2019 – mio marito è sempre in prima linea, mentre io mi sento più a mio agio nell’ombra. Non mi piace raccontare barzellette. Non è nel mio carattere. Ma al momento opportuno so quando intervenire, in particolare per attirare l’attenzione del pubblico su questioni sociali importanti”.

Nel 2019 la rivista Focus ha inserito la Zelenska al 30esimo posto nella lista delle donne più influenti dell’Ucraina, anche grazie al suo impegno. Tra le sue iniziative, l’impegno per la diffusione della lingua ucraina nel mondo, il memorandum d’intesa firmato a giugno 2020 con Unicef e il suo intervento, al terzo Congresso delle donne ucraine nel 2019, con il quale ha avviato l’adesione dell’Ucraina all’iniziativa del G7 sull’uguaglianza di genere.