Il discorso di Biden: "Putin è un dittatore, deve pagare"

globalist

2 Marzo 2022 - 00.17

Ucraina, il discorso di Biden è stato netto. “Nel corso della storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano per la loro aggressione creano ancora più caos. E vanno avanti, aumentando i costi e le minacce per l’America e il mondo. Questo è perché la Nato è stata creata per assicurare la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”. Lo afferma Joe Biden nel discorso sullo Stato dell’Unione, di cui la Casa Bianca ha diffuso alcuni estratti. “Putin ha pensato che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto. Si è sbagliato”.

Il presidente degli Stati Uniti Biden nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione attaccherà il presidente russo Vladimir Putin per una guerra “premeditata e non provocata”, secondo gli estratti del suo intervento rilasciati dalla Casa Bianca e riportati dalla Cnn.

Putin spaginava a pensare di poterci dividere

“Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia. Pensava che l’Occidente e la Nato non avrebbero risposto”, ci si aspetta che Biden dica rivolgendosi al leader del Cremlino. “E pensava di poterci dividere qui a casa. Putin si sbagliava. Noi eravamo pronti”.

li estratti iniziali forniti dalla Casa Bianca hanno mostrato come il discorso si sia evoluto negli ultimi giorni a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Il discorso annuale segna anche un’opportunità per Biden di parlare direttamente al popolo americano della sua visione per costruire un paese migliore, dimostrando come condurrà l’America fuori dalla pandemia di Covid-19, verso una ripresa economica e attraverso le ramificazioni di una guerra tra Ucraina e Russia.