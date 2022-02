Ucraina, Gentiloni sulle conseguenze economiche: “L’energia peserà”

globalist

25 Febbraio 2022 - 11.40

Con la guerra in Ucraina e la prossima decisione di Unione Europea e Stati Uniti di imporre gravi sanzioni alla Russia, si sta già riflettendo sulle possibili pesanti conseguenze per l’Italia. Un embargo, come quello prospettato in questi giorni, notoriamente implica la fine di molti affari, di interscambi commerciali e di relazioni di import export.

Ma il tema più attuale è quello legato alla dipendenza dell’Europa e dell’Italia in particolare dal gas russo. La crisi energetica degli ultimi mesi ha fatto impennare il costo del gas e, con la situazione ucraina, i prezzi continueranno a salire.

Di questo ha parlato il Paolo Gentiloni, commissario Ue per gli affari economici: “Dobbiamo valutare che impatti avremo. Da un lato saranno limitati, perché le nostre relazioni commerciali con la Russia non sono così importanti per la Ue, ma dall’altro sappiamo che i problemi relativi all’energia possono portare a rischi per l’economia. Per questo penso servano misure soprattutto per quanto riguarda l‘indipendenza energetica, che verranno proposte dalla Commissione a marzo”