Guerra in Ucraina, ora i talebani chiedono moderazione: “Preoccupati per i civili”

globalist

25 Febbraio 2022 - 12.03

Preroll

L’Ucraina è sotto le bombe russe mentre i talebani (che di bombe ed eccidi se ne intendono) chiedono moderazione e si dicono preoccupati per la presenza di cittadini afghani nel paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Preoccupazione” per i civili ucraini e soprattutto per “studenti e migranti afghani” che vivono in Ucraina, è questo l’appello del regime che dalla scorsa estate è tornato a governare l’Afghanistan.

I Talebani, che rivendicano una “politica estera neutrale”, non criticano “l’operazione militare speciale” lanciata da Putin ma si schierano con il “dialogo e il modo pacifico” per risolvere la questione ucraina.