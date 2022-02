Guerra in Ucraina, il ruolo della Cina: da che parte sta Xi Jinping?

globalist

25 Febbraio 2022 - 17.32

Qual è la posizione della Cina sull’invasione russa dell’Ucraina? Fino a questo momento, Xi Jinping ha mantenuto una posizione molto cauta, anche se palesemente pendente verso Putin: la Cina ha rifiutato di riconoscere la guerra della Russia come un’invasione e non ha programmato alcun tipo di sanzioni per la Russia.

Al contrario, la Cina sta assicurando alla Russia sostegno economico che potrebbe essere un’ancora di salvezza per il paese per sopportare le sanzioni dell’Occidente. La Cina ha sicuramente la priorità di proteggere la propria economia e preservare i propri rapporti con la Russia, che è uno dei suoi principali partner economici.

Inoltre, il principale interesse dalla Cina è Taiwan: l’invasione russa dell’Ucraina rappresenta in qualche modo un ‘precedente’ e la Cina sta approfittando per studiare la situazione e monitorare la risposta dell’Occidente. Proprio ieri, nel giorno dell’invasione, Taiwan ha comunicato che ben 9 caccia cinesi hanno sconfinato nel suo aereo.

La Cina si trova in una situazione ambigua: non avrebbe molto da guadagnare da una guerra, specie perché le sanzioni alla Russia potrebbero colpire anche lei, dato che avrebbero conseguenze su tutti i paesi che fanno affari con Putin (compresa l’Italia). Inoltre l’Ucraina è parte della ‘nuova via della seta’, un programma ingente di investimenti che la Cina ha messo su per la costruzione di nuove infrastrutture commerciali.

Ma dall’altro lato, la Cina è anche un ‘avversario’ dell’Occidente, specie per quanto riguarda l’influenza economica. E l’amicizia con Putin è importante. Di fatto, “Cina e Russia condividono inoltre l’obiettivo di scardinare il sistema a guida atlantista e cambiare i termini e le condizioni delle relazioni internazionali” scrive Il Foglio.

Inoltre, proprio stamattina, la Cina ha annunciato che acquisterà ingenti quantità di grano russo. La Russia è tra i primi esportatori di grano al mondo e le sanzioni che impediscono scambi commerciali con l’Occidente potrebbero avere grosse ripercussioni sull’economia. Per questo, l’annuncio della Cina sembra un chiaro appoggio alla Russia.