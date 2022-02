Guerra in Ucraina: le madri cuciono sugli abiti dei figli il loro gruppo sanguigno

globalist

24 Febbraio 2022 - 15.25

Per avere un’idea della drammaticità di quanto sta accadendo in Ucraina, un dettaglio è stato raccontato da Olga Tokariuk, giornalista freelance a Kiev: “Se volete sapere come gli ucraini stanno reagendo al discorso di Putin, ecco un esempio: le mamme su Facebook discutono di mettere degli adesivi sui vestiti dei loro figli, quando vanno a scuola, che indicano il loro gruppo sanguigno”.

Si tratta di una notizia di lunedì scorso, quando Putin ha riconosciuto le repubbliche filorusse del Donbass, di fatto sancendo l’inizio della fase finale dell’escalation militare. Mentre il mondo sperava ancora di poter trovare una soluzione diplomatica, le madri ucraine hanno pensato di proteggere i loro figli con questa soluzione: cucire sui loro vestiti il gruppo sanguigno, in modo da rendere più semplice un’eventuale trasfusione in caso di bisogno.

Quella delle donazioni di sangue è una faccenda seria: il presidente ucraino Zelenskyy ha invitato i cittadini ucraini a donare quanto più possibile il sangue per aiutare i militare feriti che ne avranno bisogno nei prossimi giorni.