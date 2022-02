Svegliarsi in guerra: le foto di chi fugge dall'Ucraina invasa da Putin

globalist

24 Febbraio 2022 - 15.05

Stamattina i cittadini ucraini sono stati svegliati dalle bombe russe: i più fortunati, se così si può dire, hanno invece sentito gli allarmi antiaereo risuonare nelle città spettrali, ancora deserte a causa dell’ora. Ma è durato poco. Nel giro di poche ore, i cittadini della capitale ucraina, Kiev, che ha sentito le bombe cadere a meno di 30 chilometri, si sono riversati in strada per tentare la fuga.

Dall’Ucraina arrivano immagini drammatiche: file lunghe chilometri di auto in attesa di fare benzina e poi fuggire, mentre le forze russe circondano il paese da più parti. Di fatto, l’unica via per scappare dall’Ucraina è la Polonia, dove si stanno attrezzando dei gate per gestire il flusso dei rifugiati.

A fare più impressione, sono le immagini di madri insieme ai figli. Lacrime, occhi sgranati e increduli per una situazione che tutti immaginavamo ma che nessuno pensava davvero potesse concretizzarsi, fino a stamattina, quando è crollata ogni speranza di una soluzione diplomatica. Ora c’è la guerra, la paura e il ricordo di incubo di come è andata a finire l’ultima volta.

Una donna in attesa di un treno per lasciare Kiev (AP Photo/Emilio Morenatti)

Una donna con la figlia in attesa dei treni per lasciare Kiev (AP Photo/Emilio Morenatti)

Persone in stazione mentre cercano di lasciare Kiev (AP Photo/Emilio Morenatti)

Una persona in un rifugio antiaereo, Kiev (Pierre Crom/Getty Images)