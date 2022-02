Guerra in Ucraina: cosa rischiano le minoranze Lgbtqi+ dell'Europa dell'Est

globalist

24 Febbraio 2022 - 14.38

Scoppia la guerra in Europa: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia avrà conseguenze che al momento sono difficilmente prevedibili (da quelle economiche, con gli aumenti del prezzo dell’energia e il crollo delle borse già registrato stamattina, a quelle umane, con i primi civili già morti sotto le bombe russe) ma possiamo cominciare a farci un’idea.

Cosa rischiano le minoranze Lgbtqi+ dell’Europa dell’Est dall’invasione russa? Da qualche giorno gira la notizia che l’intelligence americana sarebbe venuta in possesso di informazioni secondo le quali le autorità russe avrebbero già pronti dei programmi di intimidazione e repressione volti a forzare la collaborazione degli oppositori nei territori occupati.

Ci sarebbero già liste molto precise e organizzate di nomi scomodi da riportare all’ordine tramite “omicidi mirati, rapimenti/sparizioni forzate, detenzione e metodi di tortura”. Nulla di nuovo per la Russia, ma c’è da temere per quelle associazioni Lgbtqi+ che hanno manifestato la loro intenzione di opporsi alla Russia (dove, ricordiamo, vige il ‘divieto di Propaganda omosessuale’, che si traduce in una totale assenza di diritti).

Intendiamoci, non che in Ucraina la situazione sia rosea: secondo Amnesty International, in passato la politica ucraina si è contraddistinta per una repressione delle manifestazioni per i diritti civlii. Ma – e la presenza di un Pride a Kiev ne è la conferma – negli ultimi anni sono stati fatti dei seppur timidi passi avanti nella conquista dei diritti civili.

La guerra apre scenari inquietanti: la comunità ucraina teme che ci saranno conseguenze dirette verso gli attivisti e in generale verso le minoranze in Ucraina. La situazione va monitorata con attenzione.