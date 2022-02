Solidarietà all'Ucraina: Roma, Berlino e Parigi illuminano di giallo e azzurro i monumenti

globalist

24 Febbraio 2022 - 15.53

In solidarietà all’Ucraina, vittima dell’invasione russa, questa sera il Colosseo sarà illuminato con colori azzurro e giallo. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha indetto una fiaccolata per la pace, dalle 18 in Campidoglio. La marcia andrà verso il Colosseo.

“Condanniamo l’attacco all’Ucraina. Invito le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata di domani per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell’Europa. Facciamolo con i colori della pace”, ha detto il Sindaco Gualtieri.

Anche la Porta di Brandeburgo a Berlino e il Municipio di Parigi sono stati illuminati con i colori della bandiera ucraina, già da ieri sera.

La porta di Brandeburgo a Berlino

Il municipio a Parigi