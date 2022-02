Dalla yeshiva a Tsahal: storia del battaglione degli ortodossi e di una violenza in divisa.

Umberto De Giovannangeli

17 Febbraio 2022 - 14.22

Globalist torna sul tema. E lo fa con una storia personale. Quella di Yossi Levi.

Una storia emblematica

A raccontarla, su Haaretz, è Judy Maltz.

Scrive Maltz: “Servire nell’esercito israeliano ha cambiato la vita di Yossi Levi. ‘Nella società ultra-ortodossa, semplicemente non c’erano opzioni per i giovani come me che non erano tagliati per la yeshiva’, dice Levi, che è nato e cresciuto in una casa Haredi a Gerusalemme. “Se non fosse stato per l’esercito, sarei finito per strada”. Solo una piccola frazione degli uomini ultraortodossi israeliani in età di leva serve nelle forze di difesa israeliane. Tra quelli che lo fanno, una parte significativa, come Levi, si arruola in Netzah Yehuda, un battaglione speciale di combattimento di stanza in Cisgiordania composto esclusivamente da soldati ultraortodossi o cresciuti in case Haredi. Levi, che si è arruolato nel 2009, ha scalato i ranghi fino a diventare il capo delle operazioni del battaglione. Dopo aver completato il suo servizio, ha frequentato l’università ed è diventato quello che descrive come un ‘membro produttivo della società’. ‘Prima dell’esercito ero considerato un completo fallimento, dato che avevo abbandonato la yeshiva’, racconta. “Ma durante il mio servizio, ho acquisito competenze e mi sono assunto responsabilità che non avrei mai potuto sognare prima. È stata un’esperienza che mi ha dato forza”. Levi, 31 anni, oggi è l’amministratore delegato di un’organizzazione no-profit che assiste i soldati di Netzah Yehuda, molti dei quali non hanno sostegno familiare, durante il loro servizio militare e nella loro transizione alla vita civile. ‘Li aiutiamo a trovare un lavoro e anche delle spose’, dice. Uno studio intrapreso diversi anni fa da Asaf Malchi, un ricercatore dell’Israel Democracy Institute, ha scoperto che l’esperienza positiva di Levi è ampiamente condivisa tra gli uomini ultraortodossi che servono nell’Idf.

‘Devi ricordare che i soldati di Netzah Yehuda non fanno parte del mainstream Haredi’, osserva. ‘Tendono ad essere persone che hanno abbandonato la yeshiva e giovani a rischio che provengono dalle frange della società ultra-ortodossa. L’esercito fornisce loro una seconda possibilità. Insegna loro la disciplina e la responsabilità e in molti casi fornisce loro una vocazione’. Secondo il suo studio, quasi il 90% dei veterani di Netzah Yehuda hanno ora un impiego retribuito. Ma solo perché gli uomini Haredi traggono beneficio dal servizio militare non significa necessariamente che l’esercito, o il paese in generale, tragga beneficio dalla loro presenza in un’istituzione spesso annunciata come il crogiolo della società israeliana. Infatti, Netzah Yehuda è stata messa sotto esame dopo che i membri del battaglione sono stati ritenuti colpevoli della tragica morte del mese scorso del 78enne palestinese-americano Omar Abdalmajeed As’ad. Era stato trattenuto dalle truppe di Netzah Yehuda in un posto di blocco temporaneo allestito in Cisgiordania per ragioni che rimangono poco chiare. Una prima indagine militare ha scoperto che l’anziano, che aveva una storia di diabete e problemi cardiaci, è morto dopo essere stato ammanettato, imbavagliato e costretto a stare a pancia in giù al freddo. Non ha ricevuto assistenza medica dai soldati che lo sorvegliavano.

Il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Aviv Kochavi, ha accusato i soldati di ‘una grave mancanza morale”, mentre il presidente Isaac Herzog ha descritto il loro comportamento come un ‘fallimento etico’ che ‘dovrebbe servire come luce di avvertimento per tutti noi’. L’amministrazione Biden, così come diversi membri del Congresso, hanno chiesto un’ulteriore indagine sulla morte del cittadino statunitense.

Dopo la pubblicazione dei risultati dell’indagine iniziale, l’esercito ha annunciato che il comandante del battaglione sarebbe stato rimproverato e due ufficiali – i comandanti di compagnia e di plotone – sarebbero stati licenziati.

Un’inchiesta successiva, pubblicata dal corrispondente militare di Haaretz Yaniv Kubovich, ha scoperto che la morte di As’ad non era un incidente isolato. Ha rivelato che è stato l’ultimo di una serie di incidenti violenti che hanno coinvolto le truppe di Netzah Yehuda negli ultimi anni, che spesso hanno comportato un uso eccessivo della forza e il mancato rispetto del protocollo dell’esercito.

Il battaglione, ha concluso il suo rapporto, opera effettivamente come una milizia indipendente che prende ordini dai coloni della Cisgiordania e dai rabbini ultra-ortodossi guidati da programmi politici e religiosi.

Popolazione difficile

Precedentemente conosciuta come Nahal Haredi, Netzah Yehuda è stata fondata nel 1999 come una pista speciale per i giovani ultraortodossi non adatti al mondo della yeshiva ma ai quali l’establishment Haredi non era disposto ad abbandonare del tutto.

L’idea era quella di creare un battaglione dedicato che proteggesse questi giovani dalle tentazioni del mondo secolare e assegnasse loro del tempo speciale per lo studio della Torah per aiutarli a mantenere un punto d’appoggio nel mondo Haredi.

È l’unico battaglione rimasto nell’Idf che è composto esclusivamente da membri di una sola comunità e tra i pochi in cui alle donne è proibito mettere piede.

Anche nelle migliori circostanze, l’attrito quotidiano tra soldati e civili che vivono in un’area sotto occupazione può essere una ricetta per i guai. Quando questi soldati abbracciano opinioni di estrema destra e hanno una storia di problemi disciplinari, può essere la ricetta per un disastro.

Sfondi problematici

Finché continuano a studiare nelle yeshiva la maggior parte degli uomini ultraortodossi in età di leva sono esentati dal servizio militare obbligatorio in Israele. Questa esenzione è diventata una delle questioni più divisive nella società israeliana.

Gli ultraortodossi, che rappresentano circa il 12% della popolazione, credono che il modo migliore per i loro giovani di servire il popolo ebraico sia quello di imparare nelle yeshivas. Temono che l’esercito possa corromperli esponendoli alle tentazioni del mondo esterno e indurli a mettere in discussione il loro stile di vita molto rigido.

Secondo un accordo elaborato nei primi anni dello Stato, agli ultraortodossi – che allora rappresentavano una quota molto più piccola della popolazione – fu data un’esenzione dal servizio militare in modo che potessero continuare a studiare la Torah. Quell’esenzione doveva essere temporanea e non doveva includere centinaia di migliaia di uomini, come accade oggi.

Fino ad oggi, la maggior parte dei tentativi di correggere la situazione sono falliti, poiché i partiti Haredi in Israele, che si oppongono alla leva, esercitano una quantità sproporzionata di potere politico.

Nell’interesse dell’uguaglianza e della solidarietà, la maggior parte degli israeliani crede che i giovani ultraortodossi dovrebbero essere obbligati a servire nell’esercito. Ma data l’esperienza di Netzah Yehuda, molti si chiedono se non ci sia una formula migliore per raggiungere questo obiettivo. Yagil Levy è un esperto di cultura militare alla Open University of Israel. Se fosse per lui, smantellerebbe Netzah Yehuda e distribuirebbe i suoi soldati in altre brigate. ‘Il problema di base qui è che hai questo gruppo omogeneo di soldati che provengono da ambienti molto problematici”, dice. “Sono estremamente nazionalisti e soggetti all’autorità dei rabbini – questo pone una grave limitazione alla capacità dei loro comandanti di controllarli’.

Ma smantellare Netzah Yehuda sarebbe una condanna a morte per gli sforzi di leva Haredi, avverte il veterano del battaglione Levi.

‘Se questo binario non esiste, gli ultraortodossi smetteranno di arruolarsi’, dice. ‘Io, per esempio, non mi sarei mai sognato di entrare nell’esercito se non avessi avuto questa opzione – perché la mia famiglia e la mia comunità non sarebbero state d’accordo e mi avrebbero costretto a tagliare i miei legami con loro’.

Levy, un sociologo politico e professore di politiche pubbliche, sostiene che quando entrano nell’esercito, la maggior parte dei soldati di Netzah Yehuda non sono più ultra-ortodossi, nel qual caso non c’è bisogno di mantenere un battaglione religioso speciale per loro, dice.

Dopo la morte di As’ad il mese scorso, l’esercito ha detto che aveva intenzione di spostare il battaglione fuori dalla Cisgiordania. La professoressa Yedidia Stern, presidente del Jewish People Policy Institute di Gerusalemme, crede che questo sia un passo nella giusta direzione.

‘Stabilire soldati che abbracciano un’ideologia estremista in un luogo dove possono esercitare quell’ideologia è come mettere una tanica di benzina vicino al fuoco’, dice. ‘Sarebbe molto più intelligente metterli da qualche altra parte, dove non sono in costante attrito con la popolazione palestinese locale’.

Levi è d’accordo. ‘Sappiamo tutti che i territori sono il posto più pazzo del mondo’, dice l’ex ufficiale di Netzah Yehuda. ‘Questi ragazzi hanno bisogno di essere spostati come gli altri soldati e ti garantisco che questo risolverà il problema’.

Levy della Open University non è convinto. ‘Forse avranno meno opportunità di maltrattare i palestinesi, ma questi sono il tipo di ragazzi che troveranno altri con cui prendersela – se non sono i palestinesi, allora saranno i beduini nel Negev o i richiedenti asilo ai confini’, sostiene.

Il partito centrista Yesh Atid, che è stato fondato una decina di anni fa ed è il più grande partito nella coalizione di governo, è salito alla popolarità concentrando le sue campagne iniziali sull’arruolamento degli ultraortodossi. Ofer Shelah, che per molti anni è stato il secondo del leader del partito Yair Lapid, non crede che Netzah Yehuda debba essere smantellata o spostata fuori dalla Cisgiordania. “C’è questa convinzione che questo sia semplicemente un problema di poche ‘mele marce’ e che se smantelliamo Netzah Yehuda, avremo risolto il problema”, dice Shelah, un ricercatore senior presso l’Istituto per gli Studi sulla Sicurezza Nazionale dell’Università di Tel Aviv. ‘Ma il vero problema è la natura delle attività dell’esercito nei territori. Non dovremmo essere sorpresi, quindi, quando accadono cose brutte come questa’.

Finché il servizio militare obbligatorio esiste in Israele, dice, non c’è motivo di esentare gli ultraortodossi. E se gli ultraortodossi hanno intenzione di arruolarsi, crede che i loro bisogni speciali debbano essere soddisfatti. ‘Se questi bisogni speciali richiedono che abbiano il proprio battaglione religioso, allora così sia’, dice.

Passando quasi tutto il loro servizio nei territori, aggiunge Shelah, le truppe di Netzah Yehuda liberano altre sezioni dell’esercito per fare l’importante lavoro di addestramento alla guerra. In questo modo, forniscono un importante servizio all’esercito.

Come propone allora di prevenire ulteriori episodi di eccesso di violenza contro i palestinesi in Cisgiordania?

‘Molto semplice’, dice. ‘Propongo di uscire dai Territori’.

Alla richiesta di un commento, l’unità del portavoce dell’Idf ha detto che la polizia militare stava conducendo un’indagine di follow-up sulla morte di As’ad, e l’ufficio del procuratore militare avrebbe determinato, sulla base di quei risultati, se fossero necessarie ulteriori azioni.

‘L’Idf è dispiaciuta per la morte di Omar Abdalmajeed As’ad e agirà per prevenire ulteriori incidenti in futuro’, ha detto”.

Fin qui la storia.

Lo “Stato” dei coloni

Settecentocinquantamila abitanti. Centocinquanta insediamenti. Centodiciannove avamposti. Il 42 per cento della West Bank controllato. L’86 per cento di Gerusalemme Est “colonizzata”. Uno Stato nello Stato. Dominato da una destra militante, fortemente aggressiva, ideologicamente motivata dalla convinzione di essere espressione dei nuovi eroi di Eretz Israel, i pionieri della Grande Israele. Quella che si svela è una verità spiazzante: oggi in Terrasanta, due “Stati” esistono già: c’è lo Stato ufficiale, quello d’Israele, e lo “Stato di fatto”, consolidatosi in questi ultimi cinquant’anni: lo “Stato” dei coloni in Giudea e Samaria (i nomi biblici della West Bank).

Lo “Stato di Giudea e Samaria” è armato e si difende e spesso si fa giustizia da sé contro i “terroristi palestinesi” che, in questa visione manichea, coincidono con l’intera popolazione della Cisgiordania. Molti attacchi contro i palestinesi sono stati registrati nelle aree di Ramallah e Nablus (Cisgiordania occupata). In particolare, nella zona vicina agli avamposti della Valle Shiloh e in quella in prossimità degli insediamenti israeliani di Yitzhar (Nablus) e Amona (Ramallah), quest’ultimo da poco evacuato dal governo israeliano.

E lo “Stato dei coloni” ha anche un suo battaglione in divisa. Torah e mitra. Un mix che imperversa nella Palestina occupata.