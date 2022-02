Umberto De Giovannangeli

12 Febbraio 2022 - 16.19

Preroll

Netzah Yehuda. Il “battaglione della vergogna”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Globalist ritorna sulla storia. Stavolta con un prezioso compagno di viaggio: Yaniv Kubovich.

Middle placement Mobile

Il “battaglione della vergogna”

Dynamic 1

“Bugie, violenza e ideologia di estrema destra: La milizia della Cisgiordania formata all’interno dell’esercito israeliano”: questo è il titolo del suo reportage per Haaretz:

E questi sono ampi stralci del suo racconto: “Intorno alle 21.00, una famiglia palestinese stava guidando lungo una strada vicino all’entrata dell’insediamento di Ofra in Cisgiordania. I soldati hanno ordinato all’autista di accostare.

Dynamic 2

“Lo hanno tirato fuori dalla macchina e lo hanno picchiato come un pazzo”, ha detto un soldato di un’altra unità che ha assistito all’incidente. “Ad un certo punto lì sulla strada, l’autista ha iniziato a tremare e hanno visto che stava svenendo”.

I soldati in questione erano del battaglione Netzah Yehuda. Ma questa storia non riguarda Omar Abdalmajeed As’ad, il 78enne palestinese morto il mese scorso dopo che i membri del battaglione lo hanno ammanettato, imbavagliato e costretto a stare a pancia in giù al freddo. L’incidente sulla strada è avvenuto in aprile e questa volta non è finito con la morte.

Dynamic 3

Ma non si è concluso nemmeno con una punizione per i soldati. È stata solo un’altra “operazione” su iniziativa di un battaglione che nessuno nell’esercito sembra controllare.

Negli ultimi anni, Haaretz ha indagato su numerosi incidenti che hanno coinvolto il battaglione Netzah Yehuda, precedentemente conosciuto come Nahal Haredi – include una quota significativa di giovani Haredi, o ultra-ortodossi, così come giovani religiosi sionisti. La conclusione: Il battaglione è diventato una sorta di milizia indipendente che non obbedisce alle regole dell’esercito.

Dynamic 4

L’incidente del 2021 aprile inizialmente sembrava essere abbastanza normale. I soldati hanno detto di aver fermato l’auto perché temevano che il conducente avrebbe tentato un attacco con speronamento.

Ma secondo i testimoni oculari, non c’era nulla di sospetto nel modo in cui l’auto veniva guidata. Inoltre, mezz’ora dopo l’incidente, il servizio di sicurezza Shin Bet, la polizia e il Comando Centrale dell’esercito hanno escluso un tentativo di attacco. Ma questo non ha fatto molta differenza. Ma secondo i testimoni oculari, non c’era nulla di sospetto nel modo in cui la macchina veniva guidata. Inoltre, mezz’ora dopo l’incidente, il servizio di sicurezza Shin Bet, la polizia e il Comando Centrale dell’esercito hanno escluso un tentativo di attacco. Ma questo non ha fatto molta differenza. “C’erano persone che hanno cercato di curare il palestinese, che era in cattive condizioni a causa delle percosse”, ha detto il soldato di un’altra unità. “Hanno urlato al medico di Netzah Yehuda di venire ad aiutarlo, ma lui ha rifiutato, affermando che era un terrorista. Si sono anche rifiutati di fornire l’acqua che avevano chiesto per curare il palestinese. E’ stato un incidente assurdo”.

Dynamic 5

Molti ufficiali del battaglione erano lì, “ma nessuno di loro ha detto niente”, ha aggiunto il soldato. L’autista e la sua famiglia sono stati rilasciati dopo essere stati trattenuti per due ore. L’autista è stato trasferito su un’ambulanza palestinese; il resto della famiglia voleva tornare alla propria auto. Ma poi hanno scoperto che le chiavi erano scomparse. Hanno chiesto ai soldati, che hanno detto di non saperne nulla. “Per più di un’ora hanno cercato le chiavi della macchina”, ha detto una persona che era presente sulla scena. “Solo un’ora e mezza dopo, quando il vice comandante del battaglione si è presentato e ha iniziato a cercare, hanno trovato le chiavi nel loro avamposto, vicino alle stanze. Per un’ora e mezza hanno mentito al mondo intero e questo non li ha disturbati affatto”.

Le persone che hanno familiarità con il battaglione potrebbero essere scioccate dai dettagli di questo incidente, ma non dal fatto che sia avvenuto. Ufficiali e soldati passati e presenti che hanno servito nel battaglione o hanno familiarità con esso dicono che per anni ha stabilito i propri standard morali e professionali – e i vertici hanno chiuso un occhio.

“Uscivamo in operazioni di routine nei villaggi e improvvisamente uno dei ragazzi lanciava una granata stordente contro una casa o un’auto di passaggio. Di solito è solo per ridere e per le storie che hanno sentito su ciò che hanno fatto i veterani del battaglione”, ha detto un soldato di Netzah Yehuda che ha lasciato l’esercito due anni fa.

“È importante per qualcuno del battaglione mostrare costantemente che sono una forza diversa nel settore – che noi, a differenza di tutte le brigate che vengono sostituite ogni poche settimane, viviamo questo settore e sappiamo cosa fare”.

Da quando questo soldato è stato congedato, si sono accumulate molte prove che supportano la sua affermazione. Per esempio, i palestinesi della città di Sinjil vicino a Ramallah hanno riferito che i soldati di Netzah Yehuda hanno rotto le finestre di una casa, sono entrati e hanno minacciato la famiglia con una pistola.

“C’è stata un’inchiesta su questo incidente; il tutto è stato improprio dal punto di vista operativo”, ha detto una fonte del Comando Centrale. “Alla fine dell’inchiesta, gli ordini e i regolamenti sono stati chiariti ai soldati”, ma questo è stato un altro incidente, un’inchiesta e un chiarimento dei regolamenti senza sanzioni. Un funzionario della difesa ha ricordato una riunione del Comando Centrale circa due anni fa dopo un altro incidente che ha coinvolto Netzah Yehuda. Secondo il documento che seguì, “La maggior parte dei soldati combattenti del battaglione provengono da famiglie che vivono nella zona. Questo rende più difficile per loro separare le loro opinioni personali dalle richieste dei loro comandanti”.

Le persone alla riunione si sono chieste come andare avanti. Un’opzione era quella di sciogliere il battaglione e mettere i suoi soldati in altre unità.

“Abbiamo capito molto rapidamente che sciogliere Netzah Yehuda sarebbe stata una dichiarazione di guerra per la leadership dei coloni”, ha detto il funzionario della difesa. “La loro visione sul campo è che questo battaglione appartiene a loro, che è una forza che lavora per l’impresa di insediamento”.

Sembra che nessuno nell’esercito lo contesti. “Nei momenti di routine, i capi della leadership dei coloni si presentano liberamente al battaglione e parlano con i soldati”, ha detto il funzionario della difesa. “I rabbini vengono alla postazione e si muovono liberamente, danno lezioni e parlano con i soldati di incidenti operativi. È una specie di falange” – una milizia.

Non solo i funzionari della difesa hanno raggiunto questa conclusione. In un post sui social media il mese scorso, MK Bezalel Smotrich, il leader del partito del Sionismo Religioso che ha sei seggi alla Knesset, ha reso chiara la connessione ideologica tra i residenti degli insediamenti e gli avamposti non autorizzati e i soldati che vi prestano servizio.

“Come colono, ti dico che i residenti sono felici ogni volta che Netzah Yehuda viene schierata nel loro settore”, ha scritto Smotrich. “Questi periodi sono caratterizzati da tranquillità e relativa sicurezza sulle strade perché i ragazzi lì sanno esattamente qual è la loro missione, chi è il nemico e chi è il loro fratello. Non si confondono, mirano al contatto e creano deterrenza”.

Sputare sulla polizia

A giugno sono scoppiati degli scontri tra palestinesi e coloni vicino all’avamposto non autorizzato di Oz Zion. Quando un ufficiale della polizia di frontiera è arrivato per separarli, i soldati di Netzah Yehuda sono intervenuti verbalmente. “Al diavolo questo poliziotto della polizia di frontiera”, hanno urlato ai coloni, incoraggiandoli ad attaccarlo. Qualche giorno dopo ci fu uno scontro tra coloni e polizia nella valle di Shiloh.

“I soldati di Netzah Yehuda hanno iniziato a gridare alla polizia e alle forze di sicurezza: ‘Non incriminate i combattenti’, ‘traditori’ e ‘gli ebrei vengono sfrattati'”, ha detto una fonte militare a conoscenza dell’incidente. “Un soldato ha sputato alle forze”.

A volte non sono solo parole. “Nei fine settimana, più di una volta, i soldati di Netzah Yehuda si sono presentati e hanno preso parte agli incidenti violenti contro i palestinesi o le forze di sicurezza che venivano agli scontri”, ha detto un ufficiale delle riserve dell’esercito che ha servito nel settore negli ultimi due anni.

“Durante uno degli sgomberi all’avamposto Adi Ad, il proprietario dell’edificio ha dichiarato alla polizia che suo figlio era un ufficiale di Netzah Yehuda e l’edificio era per il matrimonio di suo figlio. Ci sono situazioni assurde lì”.

L’ideologia politica dei soldati di Netzah Yehuda ha un grande peso, dicono gli ufficiali della difesa. “C’è stata un’operazione in un villaggio vicino a Ramallah”, ha detto un funzionario. “Nel briefing, ai soldati è stato detto che stavano attraversando terreni agricoli palestinesi in territorio palestinese, quindi dovevano agire di conseguenza”.

Poi uno dei comandanti ha dichiarato a tutti i presenti: “Questa è terra del popolo ebraico e presto tornerà al popolo ebraico”. Secondo questa fonte, nessuno ha commentato la cosa, come se non fosse successo nulla. “Non dobbiamo generalizzare su tutti coloro che servono in questo battaglione”, ha aggiunto un alto funzionario della difesa. “Ma dobbiamo anche dire la verità: molti di loro sono svantaggiati e hanno difficoltà con le loro famiglie. Alcuni si sono uniti sotto la pressione delle loro famiglie che impediscono loro di andare in giro per Piazza del Gatto a Gerusalemme o di prendere parte ai disordini negli avamposti”.

Vivono negli avamposti non autorizzati e si uniscono all’esercito con una posizione chiara sul conflitto con i palestinesi. “Non sono venuti per cambiare la loro visione del mondo e, in alcuni casi, l’arruolamento è il modo per soddisfare la loro ideologia”, ha detto l’alto funzionario della difesa.

A volte non si tratta di ideologia. Questo è stato il caso in cui i soldati di Netzah Yehuda sono stati chiamati all’ingresso di Ramallah nel gennaio 2021 a causa di un disordine da parte dei palestinesi. L’incidente sembrava finire bene, ma il Comando Centrale ha ricevuto una denuncia da The Associated Press, che diceva che i soldati di Netzah Yehuda avevano rubato il treppiede di un fotografo.

I soldati hanno negato le accuse quando i loro comandanti hanno chiesto spiegazioni, ma i funzionari dicono che la denuncia ha raggiunto i vertici dell’esercito, così il comandante di brigata del settore è stato mandato ad indagare. Il treppiede è stato trovato alla postazione; era vicino agli alloggi dei soldati. “È finita con un rimprovero per i soldati, ma niente di più”, ha detto un ex soldato di Netzah Yehuda che conosce l’incidente.

Simile ai richiami è arrivata la punizione indulgente dei comandanti dopo la morte di Omar Abdalmajeed As’ad, anche se l’incidente è stato descritto come “grave e deplorevole, un fallimento morale della forza”. La punizione più grave: I comandanti di compagnia e di plotone dovranno aspettare due anni per il loro prossimo incarico di comando – apparentemente a Netzah Yehuda.

“L’Idf è l’Idf”, ha detto un ex ufficiale superiore. “Sceglie di occuparsi della zanzara e non di asciugare la palude”.

Dopo la pubblicazione di un’inchiesta condotta da un alto ufficiale, altri alti ufficiali hanno lodato Netzah Yehuda. “Il battaglione ha combattenti eccellenti e non vedo questo battaglione come una milizia”, ha detto il capo del Comando Centrale Yehuda Fuchs ai giornalisti militari. “Negli ultimi sei mesi, il battaglione è stato consapevole dell’ombra gettata su di esso, sta affrontando di più questi incidenti e li segnala immediatamente”.

Tuttavia, la maggior parte dei duri incidenti sono diventati noti solo grazie a rapporti provenienti dall’esterno dell’esercito.

Nessun’altra unità li vuole

I tribunali militari sono stati anche indulgenti, come in un verdetto del novembre 2019. Secondo l’accusa presentata dai procuratori militari, un soldato di Netzah Yehuda ha attaccato dei beduini in una stazione di servizio nel sud “senza provocazione e mentre cercavano di chiamare la polizia”.

Inoltre, altri soldati del battaglione, che erano in un piccolo autobus, scesero dal veicolo “mentre portavano le loro armi e per alcuni minuti colpirono le persone sulla scena e puntarono le loro armi chiuse e cariche contro di loro”, si legge nell’atto d’accusa. Il risultato: un mese e mezzo di prigione per il soldato che ha lanciato l’attacco e azioni disciplinari contro gli altri.

“L’imputato è un soldato che si è unito all’IDF anche se avrebbe potuto continuare i suoi studi di Torah”, hanno scritto i giudici nel giustificare la loro sentenza clemente. “Le opinioni e le raccomandazioni degli insegnanti e dei comandanti dell’imputato mostrano che si tratta di un giovane onesto, un soldato positivo che svolge il suo ruolo e le sue missioni nel modo migliore”.

Un altro esempio di clemenza è arrivato otto mesi prima. Il 19 marzo 2019, i soldati da combattimento di Netzah Yehuda sono stati incriminati dopo essersi fotografati mentre abusavano di detenuti palestinesi sospettati di aver aiutato un attacco terroristico vicino all’avamposto Givat Asaf, dove alcuni dei loro compagni erano stati uccisi. Il caso si è concluso con un patteggiamento; il capobanda ha ricevuto quattro mesi e mezzo di prigione, gli altri solo punizioni disciplinari.

Comandanti e rabbini servirono come testimoni caratteriali per i soldati. Il verdetto recitava: “Secondo l’impressione del rabbino, l’imputato e il suo partner nella vicenda hanno imparato la lezione. A loro credito, dobbiamo riconoscere il sacrificio nella loro decisione di arruolarsi, con tutto il prezzo familiare e sociale che lo accompagna”.

Il comandante del battaglione al momento dell’incidente, il tenente colonnello Nitai Ukashi, ha anche notato il “background complicato dei soldati del battaglione”, aggiungendo che “l’arresto dei soldati è stato uno shock che ha portato anche all’apprendimento di lezioni”. Ukashi ha chiesto ai giudici di essere misericordiosi “alla luce del loro contributo e dei loro numerosi successi”.

Ma un ex alto funzionario militare che era ancora in servizio nel 2019 ha detto che tutte le azioni intraprese in questo incidente – come in quello recente – rivelano l’incoscienza delle Forze di Difesa israeliane riguardo all’arruolamento degli Haredim nell’esercito.

“Tutta questa storia è nata nel peccato per placare vari gruppi. Non c’era motivo di continuare con Netzah Yehuda nel modo in cui opera”, ha detto.

“Ci sono persone eccellenti lì, combattenti che hanno fatto molto per la sicurezza del paese, e vedono veramente l’IDF come l’ingresso ad una vita migliore come cittadini israeliani. Il problema è che ogni discussione su questo battaglione si trasforma immediatamente in una discussione politica”, ha aggiunto.

“È impossibile continuare in questo modo; tutti nell’IDF sono d’accordo. È una questione che è venuta fuori così tante volte, ma non c’è stato nessuno disposto a prendersi le critiche dei rabbini e dei [politici] che beneficiano di questa situazione”.

Così l’idea di dividere il battaglione su diversi fronti, che è stata tirata fuori nel corso degli anni – soprattutto dopo gravi incidenti – viene archiviata. “Nelle discussioni chiuse, la posizione è sempre che nessuno vuole davvero riceverli nel loro settore”, ha detto un alto funzionario della difesa coinvolto nella questione…”. Questa è la storia. Una storia di collusione con le frange più estreme del movimento dei coloni. Storia di una violenza in divisa che investe Tsahal, l’esercito d’Israele, e che non può essere liquidata con il consolatorio discorso delle