Trump il golpista appoggia Eric Zemmour il razzista per le presidenziali: "Mantieni il tuo coraggio"

15 Febbraio 2022 - 17.34

Un estremista di destra sessista e razzista che appoggia un pericoloso estremista di destra che del razzismo ha fatto la sua ragion d’essere politica.

Donald Trump continua apparentemente ad essere il punto di riferimento della destra populista nel vecchio continente. Anche Eric Zemmour, il polemista di estrema destra francese, gli ha chiesto espressamente un incontro in vista delle presidenziali francesi di aprile. Incontro che è avvenuto ieri con una telefonata durata una quarantina di minuti, secondo i media francesi.

“Il nostro responsabile per i francesi residenti all’estero ha avuto contatti con il gabinetto Trump e si è offerto di organizzare un incontro fisico o telefonico. Il gabinetto ha accettato entrambi, ma essendo un viaggio in Florida complicato, il team ha organizzato questo incontro”, ha confidato un collaboratore di Eric Zemmour.

Durante lo scambio telefonico, Donald Trump ha esortato Zemmour a non mollare la presa. “Per vincere, non cambiare mai linea. Non cedere. I media ti troveranno brutale. Non cambiare mai se vuoi vincere. Mantieni la tua autenticità e il tuo coraggio”, avrebbe consigliato a Zemmour l’ex presidente degli Stati Uniti.

L’ex inquilino della Casa Bianca ha condiviso la sua visione della Francia con il leader di Reconquest. Crede che “i francesi abbiano profondi sentimenti anti-immigrazione”.

I due politici condividono opinioni comuni, loro che hanno entrambi, come scrive Bfmtv, “fortissime tensioni con i giornalisti, dichiarazioni scioccanti, condanne dei tribunali e comizi costellati di disordini”.