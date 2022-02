Palestina, anno zero tra povertà e nomenklatura: leader cercasi

Umberto De Giovannangeli

9 Febbraio 2022 - 17.51

Preroll

Palestina, anno zero. Il mercato e il “palazzo”. La gente e la nomenklatura. Due mondi paralleli che, quando s’intersecano fanno scintille.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le tribolazioni di Abu Samir

Middle placement Mobile

Mettere assieme il pranzo con la cena. Non è un luogo comune. E’ la drammatica quotidianità dei palestinesi “comuni”. Una storia raccontata con grande sensibilità e acutezza su Haaretz da una delle firme più prestigiose del giornalismo israeliano: Jack Khoury.

Dynamic 1

“Abu Samir – scrive Khoury – un impiegato governativo palestinese sui 50 anni, stava girando intorno alle bancarelle di frutta e verdura nella città cisgiordana di Betlemme lunedì, pensando due volte prima di avvicinarsi. “Conto quanti shekel ho in tasca prima di avvicinarmi a una bancarella”, ha detto. Alla fine ha comprato cetrioli e pomodori per i quali ha deciso di mettere fuori i soldi, anche se erano saliti di prezzo. “Non potevo avvicinarmi alla frutta. Semplicemente non ho i soldi”, si è lamentato.

E Abu Samir non è solo. Migliaia di palestinesi hanno manifestato in diverse città della Cisgiordania questa settimana per l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Martedì è prevista un’altra protesta a Betlemme che dovrebbe attirare migliaia di persone che chiedono all’Autorità Palestinese di Ramallah di intervenire per abbassare i prezzi. Il prezzo di frutta e verdura è recentemente salito alle stelle. Per esempio, una cassa di melanzane che era stata venduta a circa 30 shekel (9,40 dollari) ora va a 130 shekel. Il costo di una cassa di zucchine è salito da 40 shekel a 140 e le fave verdi sono passate da 15 shekel al chilo a 100 shekel. Ma tali spiegazioni non soddisfano il palestinese medio in strada. Migliaia di persone hanno protestato contro l’aumento dei prezzi con lo slogan “Vogliamo vivere” in una manifestazione lunedì nel centro di Hebron, che è considerato il centro commerciale della Cisgiordania.

Dynamic 2

Uno degli organizzatori della protesta, Mohammed Abu Srur, ha detto ad Haaretz che la chiamata a scendere in strada è venuta dal basso. “Betlemme è stata paralizzata per quasi due anni a causa del coronavirus e delle sue implicazioni sul turismo, e ora dobbiamo affrontare un’ondata di aumenti dei prezzi come questa”, ha detto.

“Ci dicono che è così in tutto il mondo, ma noi non siamo come il resto del mondo. Viviamo sotto occupazione e sotto un gran numero di limitazioni. Da un lato, non ci sono mezzi di sostentamento o reddito e dall’altro ci sono aumenti dei prezzi di decine di percento”.

Dynamic 3

Nel tentativo di rispondere alle richieste dei manifestanti, il ministero dell’economia palestinese ha annunciato di aver contattato i caseifici e i produttori di latticini chiedendo loro di assorbire l’aumento del costo delle materie prime per evitare l’aumento dei prezzi, almeno fino a dopo il mese sacro musulmano di Ramadan, che inizia all’inizio di aprile.

Ma questo non ha convinto molti palestinesi, che intendono continuare a manifestare. Come ha detto un residente di Hebron, “Stiamo solo scendendo, e il governo fa fatica a dare risposte”.

Dynamic 4

Fin qui il racconto di Khoury.

Giochi di potere

Dynamic 5

Interessante è quanto riportato dall’agenzia Reuters. Due potenziali successori dell’86enne presidente palestinese Mahmoud Abbas sono stati nominati lunedì ai vertici dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina in una riunione boicottata dai suoi rivali islamisti.

L’agenzia di stampa ufficiale dell’Autorità Palestinese Wafa ha detto che il Consiglio Centrale dell’Olp, composto da 141 membri, ha nominato Hussein Al-Sheikh, 61 anni, un affidabile collaboratore di Abbas che serve come collegamento chiave con Israele e gli Stati Uniti, al Comitato Esecutivo dell’Olp.

Ci si aspetta che sostituisca il defunto Saeb Erekat come segretario generale del comitato.

Il consiglio, riunito per la prima volta in quasi quattro anni, ha scelto Rawhi Fattouh, 73 anni, un altro aiutante di Abbas, per dirigere il più alto organo decisionale dell’Olp, il Consiglio Nazionale.

Entrambi gli uomini sono stati nominati da Abbas, sostenuto dall’Occidente, e dal suo partito Fatah e sono ampiamente visti nei territori palestinesi come possibili successori. Non ci si aspetta che promuovano alcun cambiamento nelle politiche sulla gestione del conflitto con Israele.

I movimenti di Hamas e della Jihad islamica hanno rifiutato l’invito a partecipare alla sessione di due giorni del Consiglio Centrale, che è iniziata domenica, dicendo che Abbas doveva prima istituire delle riforme di condivisione del potere.

“Queste nomine sono nulle, illegali e mancano di consenso (nazionale). Non è altro che una riorganizzazione della squadra (di Abbas)”, ha detto il portavoce di Hamas Fawzi Barhoum a Gaza.

Altri membri anziani del consiglio hanno boicottato l’incontro, accusando il presidente di usare l’incontro per consolidare la presa sul potere della sua cerchia ristretta.

Hanan Ashrawi, figuara storica della leadership palestinese, che si è dimessa l’anno scorso dal Comitato Esecutivo dell’Olp, era tra quelli che hanno boicottato la riunione. Sabato ha pubblicato una lettera in cui affermava che l’incontro era “un passo che avrebbe approfondito la divisione e danneggiato il principio della cooperazione e del cambiamento democratico”.

Gli analisti palestinesi dicono che le nomine del Consiglio Centrale potrebbero migliorare le prospettive di Sheikh e Fattouh di succedere ad Abbas, ma le divisioni interne e altri potenziali sfidanti offuscano il quadro politico.

Abbas, che ha una storia di problemi di cuore, non ha proposto un successore.

La riunione del consiglio, che attualmente è composto da 141 membri, una volta era considerato un evento seminale nella politica palestinese, perché il consiglio ha il potere di approvare le nomine al Comitato Esecutivo dell’Olp, sotto la cui egida opera l’Ap..

Le fazioni si moltiplicano

“La prima fazione – spiega il professor Bishara A. Bahbah, che ha insegnato all’Università di Harvard, dove è stato associato al Middle East Institute, è stato membro della delegazione palestinese ai colloqui di pace multilaterali sul controllo delle armi e la sicurezza regionale, ed è fondatore del Palestine Center di Washington, D.C. – è guidata dallo stesso Abbas e da quattro aspiranti successori – il segretario generale di Fatah, Jibril Rajoub; Majed Faraj, capo delle forze di sicurezza dell’Anp e principale responsabile della sicurezza di Israele; Hussein al-Sheikh, ministro incaricato del coordinamento degli affari civili con Israele; e Shtayyeh, una lontana speranza di succedere ad Abbas come presidente dell’Anp. La sfida più seria viene da Marwan Barghouti e Nasser al-Kidwa. La paura di Abbas per Marwan Barghouti ha portato il suo stretto confidente Hussein al-Sheikh a far visita Barghouti in prigione per offrirgli di guidare la lista di Fatah insieme a 10 dei suoi candidati. Barghouti ha rifiutato l’offerta. Nasser al-Kidwa, nipote di Yasser Arafat, ex ministro degli Esteri palestinese, rappresentante di lunga data dell’Olp all’Onu e membro del Comitato Centrale di Fatah, ha poi dichiarato (con un certo coraggio) che stava formando una lista di Fatah a sostegno di Marwan Barghouti. Poco dopo, il Comitato Centrale lo ha espulso. Barghouti, secondo gli ultimi sondaggi, ha le migliori possibilità di battere Abbas o il candidato di Hamas, presumibilmente Ismail Haniyeh, per diventare presidente dell’Anp. Il fatto che si trovi in un carcere israeliano condannato a più ergastoli non gli impedirebbe di essere al voto. Una vittoria potrebbe anche raccogliere una pressione internazionale sufficiente per farlo rilasciare.

La terza fazione è guidata da Mohammed Dahlan, nemesi di Abbas ed ex alto funzionario di Fatah che ora vive in esilio autoimposto negli Emirati Arabi Uniti, è stato squalificato dalla candidatura alla presidenza dell’Anp con la scusa inventata di essere stato condannato da un tribunale palestinese in un caso ampiamente ritenuto inventato da Abbas. Tuttavia, Dahlan ha in programma di mettere in campo una lista denominata ‘Movimento di riforma democratica’, che probabilmente sarà pesantemente sostenuta dai suoi compagni di Gaza – civili, ex funzionari della sicurezza, e molti abitanti dei campi profughi in tutta Gaza e la Cisgiordania. Dahlan è stato ‘condannato’ con l’accusa di corruzione e appropriazione indebita di fondi, poi espulso da Fatah, con zero prove. Qualsiasi fondo Dahlan abbia ora accumulato è grazie al suo lavoro per Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi. I figli di Abbas, invece, hanno accumulato più di 1 miliardo di dollari in beni, depositati in banche e investimenti in tutto il mondo. La fonte di questi fondi non erano altro che società palestinesi che beneficiano di servizi forniti ai palestinesi. Chi avrebbe dovuto essere condannato per appropriazione indebita – Dahlan o Abbas, grazie al suo nepotismo? In un incontro di zoom ospitato dalla Birzeit University, Nasser al-Kidwa ha dichiarato Dahlan persona non grata nella sua lista congiunta con Marwan Barghouti: Dahlan ha aiutato a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, a suo parere, un atto squalificante. Da astuto diplomatico, al-Kidwa dovrebbe saperlo bene: se non fosse stato per l’intervento degli Emirati Arabi, Netanyahu avrebbe già annesso il 30% della Cisgiordania. Dahlan vanta un sostanziale sostegno geopolitico dagli Emirati Arabi Uniti, dall’Egitto e dall’Arabia Saudita, e un sostanziale sostegno finanziario dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita. Rifiutare Dahlan è un errore strategico per la lista Al-Kidwa-Barghouti: un’alleanza tripartita avrebbe facilmente ottenuto un ampio sostegno all’interno di Fatah e Hamas, mentre godeva di un cruciale sostegno geopolitico e finanziario regionale. Infine, la lista dell’ex primo ministro Salam Fayyad attirerà presumibilmente gli indipendenti, specialmente i tecnocrati e alcuni uomini d’affari palestinesi. Tuttavia, sarà senza dubbio la scheggia più debole delle liste legate a Fatah. È abbondantemente chiaro che il conflitto israelo-palestinese non è in cima alle priorità della politica estera di Biden. Ma gli Stati Uniti sono così coinvolti nel conflitto, nel futuro politico palestinese e nelle ripercussioni sulla sicurezza della regione che disconnettersi non è un lusso che l’amministrazione può permettersi. Ma è probabile che le elezioni sollevino questioni serie. Una dozzina di mine legislative, dal sanzionare Hamas al Taylor Force Act, già minacciano le intenzioni dichiarate del presidente americano Joe Biden di ripristinare i legami con l’Autorità Palestinese, riaprire l’ufficio di Washington della delegazione dell’Olp, riprendere gli aiuti urgentemente necessari e rinnovare gli sforzi statunitensi per la pacificazione. Molte di queste decisioni del Congresso, che spettano a Biden, saranno di nuovo problematiche sulla scia delle elezioni palestinesi. Ma se le elezioni palestinesi si terranno come previsto, la lista di Hamas potrebbe vincere il secondo più grande blocco di seggi del Consiglio Legislativo. Se Hamas è incluso in qualsiasi ramo del nuovo governo palestinese, le norme statunitensi che designano Hamas come un’organizzazione “terroristica” potrebbero forzare il taglio di alcuni o tutti gli aiuti destinati ai palestinesi (come 350 milioni di dollari all’anno all’Unrwa, 200 milioni di dollari per gli aiuti economici e umanitari) a meno che non si usino le deroghe presidenziali per superare le leggi statunitensi esistenti. Se il successo di Hamas significa la paralisi degli aiuti statunitensi ai palestinesi, allora l’influenza degli Stati Uniti sul processo politico palestinese diminuirà rispettivamente. Ma se la nuova amministrazione vuole almeno preparare la strada per i futuri negoziati, o almeno non farli fallire, deve riprendere gli aiuti statunitensi ai palestinesi e opporsi a qualsiasi passo unilaterale che minacci la soluzione dei due stati, garantendo un Israele ebraico e democratico e una Palestina indipendente. I circa 15 anni di governo inefficace e autoritario di Abbas faranno senza dubbio precipitare la disintegrazione di Fatah se, o quando, le elezioni procederanno come previsto. Come molti altri palestinesi, sono stanco di essere guidato e rappresentato da un dittatore. Siamo un popolo intelligente, sminuito nella sua statura da cosiddetti leader autoproclamati, ignoranti, egoisti e non eletti. E ci sono troppi idioti ambiziosi che sperano di succedere ad Abbas. Al geriatrico Abbas non dovrebbe essere permesso di candidarsi alla presidenza. I palestinesi hanno bisogno di una leadership giovane, energica e creativa non segnata dalle accuse di corruzione dell’era Abbas, dalla mancanza di trasparenza e dalla distruzione dei valori democratici e delle istituzioni palestinesi. Ancora peggio, Abbas ha agito come esecutore della sicurezza di Israele nelle aree controllate dall’Autorità Palestinese e ha completamente fallito nel far avanzare il processo di pace o l’indipendenza palestinese di una virgola. I palestinesi di tutte le fazioni politiche non dovrebbero permettere ad Abbas di candidarsi alla presidenza dell’Autorità Palestinese o a qualsiasi altra cosa. Il suo atto finale dovrebbe essere quello di dimettersi volontariamente – e se si rifiuta di farlo, i palestinesi dovrebbero deporlo, anche contro la sua volontà e quella dei suoi surrogati”, conclude il professor Bahbah.

Palestina, leader cercasi.