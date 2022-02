Covid, lo stato di New York revoca l'obbligo di mascherina al chiuso e dà l'ok per i no-vax nei ristoranti"

globalist

9 Febbraio 2022 - 16.59

L’ondata Omicron si sta ritirando ma nello stesso tempo negli Stati Uniti c’è una corsa a tappe forzate verso la normalità.

Nello stato di New York verrà revocato l’obbligo delle mascherine al chiuso e del vaccino per entrare in ristoranti e negozia. La decisione della governatrice democratica Kathy Hochul mette fine ad una misura, adottata durante il picco delle nuova ondata di Covid, che aveva creato tensioni e scontri legali, la cui scadenza naturale era fissata per domani.

La governatrice ha quindi deciso di non rinnovarla, riportano i media americani, ma non è ancora chiaro cosa deciderà per quanto riguarda l’obbligo della mascherina nelle scuole, con l’ordinanza che l’impone destinata a scadere tra due settimane.

New York si unisce così agli altri stati a guida democratica, che sono stati i più severi nell’imporre le misure anti Covid, che hanno iniziato in questi giorni ad alleggerire le misure, sia in considerazione dell’allentarsi dei contagi, ma anche per valutazioni politiche in vista delle elezioni del prossimo novembre.