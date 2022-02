Covid, la Svezia verso la normalità: tolte quasi tutte le restrizioni anti-Covid

globalist

9 Febbraio 2022 - 12.54

Preroll

L’Europa va verso la fine della pandemia?

OutStream Desktop

Top right Mobile

Anche la Svezia, come ha da poco deciso di fare anche la Danimarca, rimuove quasi tutte le restrizioni contro il covid citando l’avvio di una nuova fase dell’epidemia, con quasi tutti i cittadini vaccinati e casi di omicron in genere poco gravi. Sono quindi aboliti i limiti agli orari di apertura dei ristoranti e dei locali.

Middle placement Mobile

Un passo festeggiato ieri notte con feste e lunghe code per entrare nei locali. Non sarà più neanche necessario indossare la mascherina sui mezzi pubblici o in occasione di assembramenti. I cittadini Ue che si recano in Svezia non dovranno più esibire il green pass.