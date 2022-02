Scholz avverte: "Risposta dura e risoluta se Mosca dovesse invadere l'Ucraina"

globalist

7 Febbraio 2022 - 11.09

Preroll

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista al Washington Post, nell’immediata vigilia del suo incontro di oggi alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden è stato netto riguado una possibile invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La Russia pagherà “un prezzo molto alto” in caso di invasione dell’Ucraina e la risposta di Stati Uniti, Unione europea e Nato sarà “unita e risoluta”.

Middle placement Mobile

“Stiamo lavorando molto duramente con i nostri alleati nella Nato e nell’Unione Europea per chiarire cosa possiamo fare nella situazione specifica” di un attacco russo all’Ucraina, ha detto Scholz, che il 14 febbraio sarà a Kieve e il giorno dopo si recherà a Mosca per incontrare Vladimir Putin.

Dynamic 1

Il messaggio che il cancelliere tedesco porterà al leader del Cremlino è che “ci sarà un prezzo molto alto se la Russia interverrà in Ucraina con le sue truppe militari”. “D’altra parte”, ha aggiunto Scholz, “stiamo lavorando molto duramente per utilizzare tutti i canali di dialogo che abbiamo ora: colloqui tra gli Stati Uniti e la Russia, il Consiglio Nato-Russia, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, e ovviamente anche il formato Normandia”.