Il dramma di Rayan in Marocco che ricorda Vermicino: bloccato in un pozzo come Alfredino

5 Febbraio 2022 - 11.00

Un dramma che non può tristemente ricordare Vermicino quello che si sta consumando in queste ore in Marocco dove Rayan, un bimbo di 5 anni che, come accadde ad Alfredo Rampi nel 1981, è caduto in un pozzo in cui è rimasto bloccato.

Le ultime immagini arrivate dal fondo del pozzo poche ore fa mostrano il piccolo che si muove: alle 7 di sabato mattina è riuscito a bere e mangiare. Per raggiungerlo mancano 2 metri, ma una roccia sta rallentando gli scavi.

Nel corso della notte i soccorritori avevano detto che per raggiungere Rayan, ormai al suo quinto giorno di prigionia nel pozzo, mancavano “altre cinque ore di lavoro”; in realtà i due metri che mancano, secondo gli ingegneri, sono i più difficili: da ore l’ultimo ostacolo, una roccia, viene picconata con tenacia ma si avanza lentamente. I tubi inseriti tra il tunnel scavato dai soccorritori e il pozzo, per consolidare il passaggio di raccordo, spingono infatti contro questa roccia.

Il rischio è che nel frattempo Rayan, bloccato a 32 metri, possa scivolare ancora più giù: il pozzo è infatti profondo 60 metri; il piccolo, inoltre, dopo tutto questo tempo, è anche a rischio ipotermia.