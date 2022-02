Grecia-Turchia: dodici migranti morti di freddo al confine dopo essere stati respinti

globalist

2 Febbraio 2022 - 14.49

La questione dei migranti al confine tra Grecia e Turchia diventa ogni giorno sempre più drammatica: la tv di Stato turca Trt citando il ministero dell’Interno ha fatto sapere che dodici migranti sono morti di freddo.

I profughi sarebbero stati respinti dalle guardie di frontiera greche mentre tentavano di entrare illegalmente nel Paese. Le autorità turche hanno trovato un gruppo di 22 persone, alle quali erano stati sottratti vestiti e scarpe, al valico di Ipsala. Solo dieci di loro erano sopravvissute.

Il ministro dell’Interno Suleyman Soylu ha accusato le guardie di frontiera greche di agire “crudelmente” e l’Unione europea di essere troppo debole con la Grecia.

Il ministro ha quindi condiviso online alcune fotografie di otto cadaveri, fra cui tre di persone vestite in magliette e pantaloni corti. L’ufficio del governo della provincia di Edirne, vicino al confine, ha sottolineato inoltre che tra le persone morte una era stata soccorsa dalle autorità turche e portata ancora in vita in ospedale.