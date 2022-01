Biden avverte ancora: “Se la Russia attacca l’Ucraina pronti a ogni scenario”

globalist

31 Gennaio 2022

Mentre la situazione al confine Russia e Ucraina è in stallo, dagli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato l’ennesimo monito alla Russia, in una dichiarazione diffusa mentre è ancora in corso il Consigli di Sicurezza dell’Onu.

“Se la Russia sceglie di allontanarsi dal percorso della democrazia e attacca l’Ucraina ne avrà la responsabilità e affronterà conseguenze rapide e severe” ha dichiarato Biden, ricordando poi che se invece la Russia “è sincera nell’affrontare le nostre preoccupazioni reciproche sulla sicurezza attraverso il dialogo, allora gli Stati Uniti e i nostri alleati continueranno a impegnarsi in buona fede”.

In ogni caso, ribadisce, Stati Uniti e partner e alleati “continuano a prepararsi per ogni scenario: al mondo devono essere chiare le azioni che la Russia sta minacciando e deve essere pronto a rispondere ai rischi che queste azioni rappresentano per tutti noi”.