Il Governo ucraino tenta di rassicurare i suoi cittadini: "Non c'è una minaccia immediata da parte della Russia"

25 Gennaio 2022

Il Governo ucraino sta tentando di rassicurare i suoi cittadini sulla tensione crescente al confine con la Russia, dichiarando che “la situazione è sotto controllo” e, malgrado l’allarme, “non c’è minaccia” immediata di un’offensiva russa.

Oleksii Reznikov, Ministro della Difesa, ha detto all’emittente ICTV che ci sono sì truppe russe ammassate non distanti dal confine con l’Ucraina e che “vi sono scenari di alto rischio. Sono possibili e probabili in futuro, ma ad oggi (..) tale minaccia non esiste”.

Ieri sera il presidente Volodimir Zelensky ha dichiarato che “la situazione è sotto controllo”, parole necessarie anche dopo le accuse britanniche alla Russia di aver tramato per rovesciare il governo di Kiev e piazzare al potere un proprio uomo. Anche il segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ha cercato di ridimensionare l’allarme, dicendo che la presenza di truppe russe presso la frontiera ucraina “non è una notizia”, ma soprattutto che “ad oggi non vediamo basi per fare dichiarazioni su un’offensiva su ampia scala nel nostro Paese”.