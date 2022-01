Eliseo, Macron sempre in testa ai sondaggi: la socialista Hidalgo in fondo con il 3,5%

globalist

24 Gennaio 2022

C’è tempo ma al momento sembra il candidato più quotato per la riconferma.

Con il 24,5% delle preferenze (-1%) Emmanuel Macron resta il candidato all’Eliseo preferito dai francesi, secondo il sondaggio Ifop-Fiducial mesure per LCI, Paris-Match et Sud Radio, condotto in vista del voto di aprile.

Al secondo posto, in leggera crescita (+0,5) Marine Le Pen, candidata del Rassemblement National, con il 18%, seguita da Valérie Pécresse, con il 16,5%.

Fermo al 12% il polemista e candidato di estrema destra Eric Zemmour, seguito dall’esponente della sinistra radicale ‘La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, che può contare sul 10,5% delle preferenze (+0,5%).

Il candidato ecologista Yannick Jadot si ferma al 5%, la socialista Anne Hidalgo al 3,5% e l’ex ministro della Giustizia Christiane Taubira, che ha da poco annunciato la sua candidatura, al 3%.