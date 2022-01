Uomo morto in casa nel Maryland: aveva nell'abitazione 124 serpenti

globalist

22 Gennaio 2022

Shock nel Maryland, dove un uomo di 49 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione dalla polizia nella Contea di Charles. Ma l’attenzione degli inquirenti è stata catturata dai 124 serpenti di varie specie che l’uomo aveva in casa.

Secondo quanto riporta l’Independent, l’uomo – di cui non è stata resa nota l’identità – teneva i rettili in terrai su scaffali di metallo. Tra i serpenti trovati, alcuni dei quali sono illegali in Maryland, vi sono pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba neri.

La polizia ha avviato un’indagine sulla morte dell’uomo, ma non ritiene che si tratti di omicidio.