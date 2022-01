La Nasa calcola la potenza dell'eruzione al largo di Tonga: "Come 500 bombe atomiche di Hiroshima"

globalist

19 Gennaio 2022

Preroll

Il danno inflitto dall’eruzione avvenuta sabato 15 gennaio al largo di Tonga è “500 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I ricercatori della Nasa hanno calcolato la potenza de James Garvin, scienziato capo presso il Goddard Space Flight Center della Nasa, ha detto alla radio Npr che “il numero a cui siamo arrivati è attorno ai 10 megaton – 10 milioni di tonnellate – di equivalente in tritolo”.

Middle placement Mobile

E secondo Michael Poland, del servizio geologico degli Usa, “potrebbe trattarsi dell’esplosione più rumorosa avvenuta sulla terra dal 1883, quando esplose il vulcano Krakatoa in Indonesia”.

Dynamic 1

Reciso il cavo sottomarino, comunicazioni interrotte per almeno un mese

Inoltres serviranno settimane per ripristinare le comunicazioni fra l’arcipelago di Tonga e il resto del mondo a seguito dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Hàapai. L’unico cavo di collegamento in fibra ottica, che corre sulla barriera corallina e anche in mezzo a questa, è stato infatti danneggiato dall’eruzione. Sarà necessario che una nave sollevi il cavo per valutare i danni e poi delle squadre dovranno ripararlo.

Unicef: timori per approvvigionamento idrico e qualità aria

I primi rapporti ambientali sulla zona descrivono una notevole diffusione di cenere intorno a Nukùalofa, l’inondazione di aree costiere e danni ad alcune infrastrutture. Lo scrive Unicef in una nota. Mentre i danni all’agricoltura sono inferiori rispetto a quanto si temeva, sono state sollevate preoccupazioni per l’approvvigionamento idrico, la qualità dell’aria e la disponibilità di carburante. Si teme anche l’insorgere di malattie legate all’acqua, dato che le ondate di marea hanno causato l’inondazione di 2-3 isolati nell’entroterra.