In Olanda bar e ristoranti sfidano il governo: riaprono nonostante il divieto

15 Gennaio 2022

I Paesi Bassi sono in subbuglio.

Per protestare contro il governo che ha confermato la chiusura dei locali pubblici, oggi ristoranti, pub e bar hanno aperto ugualmente le saracinesche in Olanda. Dopo quattro settimane, ieri è stato parzialmente revocato il lockdown con la riapertura per negozi, centri estetici, centri sportivi ed università.

“Non è possibile riaprire tutto nello stesso momento, è troppo rischioso”, ha detto il premier Mark Rutte giustificando la decisione di mantenere chiusi ristoranti ed altri locali pubblici, insieme a cinema, teatri e musei.

In molte località olandesi, comunque, la protesta dei ristoratori è avvenuta con il consenso delle amministrazioni locali, quindi non c’e’ stato l’intervento della polizia.