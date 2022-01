Il Presidente dell'Europarlamento David Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre: grave disfunzione del sistema immunitario

globalist

10 Gennaio 2022

David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, dal 26 dicembre scorso (ma la notizia è stata divulgata solo ora) è ricoverato per una ‘grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario’. Il suo portavoce, Roberto Cuillo, ha spiegato anche che ogni attività ufficiale della presidenza dell’Europarlamento è stata annullata.

Sassoli era stato ricoverato a Strasburgo lo scorso settembre per una polmonite. Non era risultato positivo al test del Covid. Le sue condizioni, comunque, erano sempre state giudicate buone.

A dicembre aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato per un nuovo mandato alla presidenza del Parlamento europeo. “Ringrazio per le tante sollecitazioni, ma ho deciso di non ricandidarmi alla presidenza del Parlamento europeo. Il fronte europeista rischierebbe di dividersi, e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le nostre battaglie. Non posso permetterlo”, aveva scritto in un tweet.