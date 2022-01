Covid in Cina, test di massa per 14 milioni di residenti a Tianjin

globalist

9 Gennaio 2022

Preroll

In Cina al via con i test Covid di massa per arginare il virus: Tianjin, una delle principali città portuali cinesi nei pressi di Pechino, ha dato il via a test di massa per i suoi 14 milioni di residenti dopo la scoperta di un focolaio di 20 bambini e adulti, almeno due con variante Omicron.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’operazione di test dovrà concludersi in due giorni e nell’attesa dei risultati i residenti dovranno restare a casa o nei pressi della propria abitazione. Per poter utilizzare i mezzi pubblici dovranno ricevere un pass dopo che sarà disponibile il risultato del tampone.

Middle placement Mobile

La Cina ha rafforzato la sua strategia di tolleranza zero al Covid-19 anche in vista delle Olimpiadi invernali che partono a Pechino il 4 febbraio. Milioni di persone sono in isolamento o in lockdown in diverse zone del Paese, come a Xi`an e Yuzhou.