Tsunami Omicron negli Stati Uniti: sono 1 milione i nuovi casi in 24 ore

4 Gennaio 2022

Già alle porte del nuovo anno la situazione era già abbastanza critica in termini numerici, ora lo tsunami Omicron si sta abbattendo sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno.

Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in poco più di una settimana. I dati, della Johns Hopkins University, potrebbero tuttavia essere sottostimati, non tenendo conto dei tantissimi americani che oramai si affidano ai test anti Covid fai da te utilizzati in casa.

Dall’inizio della pandemia negli Usa i contagi sono oltre 56 milioni e le vittime del virus quasi 830mila. In Florida, uno degli stati Usa meno restrittivi, i contagi sono cresciuti del 948% in due settimane.