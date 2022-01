Trump difende la deputata QAnon spacciatrice di menzogner no-vax: "Twitter è una vergogna per la democrazia"

globalist

4 Gennaio 2022

Un fascista come Trump non si trova: ha anche il coraggio di difendere una complottasti QAnon che spaccia fake news sui vaccini in piena pandemia.

Twitter e Facebook ancora nel mirino di Donald Trump. A scatenare l’ira dell’ex presidente degli Stati Uniti è stata la decisione della piattaforma di micro-blogging di sospendere “in modo permanente” l’account personale di Marjorie Taylor Greene, nota come la ‘deputata di Qanon’, per aver violato la policy sul Covid che vieta la disinformazione sui vaccini.

Twitter è una “vergogna per la democrazia”, ha tuonato Trump, sottolineando come la deputata abbia un seguito di persone “oneste e patriottiche” che “non meritano quello che è successo loro in posti come Twitter e Facebook”.

Vergogna per la democrazia detto da uno che ha istigato l’assalto a Capitol Hill per impedire la certificazione del voto del popolo americano che ha democraticamente eletto Biden.

I due social, ha proseguito l’ex presidente in una nota riportata dai media americani, “sono noiosi, hanno solo il punto di vista della sinistra radicale e sono odiati da tutti. Sono una vergogna per la nostra Nazione”. Trump, che si prepara a lanciare il nuovo social network Truth, ha anche esortato i suoi sostenitori a lasciare entrambe le piattaforme.

Lo stesso ex presidente è stato espulso definitivamente da Twitter pochi giorni dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio dello scorso anno.