La stretta sui no-vax funziona: in Germania diminuiscono ancora i casi di contagio

globalist

29 Dicembre 2021

Preroll

Un indizio che la stretta sui no-vax sta dando i suoi frutti. Continuano a diminuire in Germania i nuovi casi di contagio da Coronavirus: le nuove infezioni accertate nelle ultime 24 ore, rende noto il Robert Koch Institut, sono state 40.043, contro le 45.659 di una settimana fa. In calo anche l’incidenza per 100mila abitanti, oggi a 205,5 contro i 215,6 casi su sette giorni di ieri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una settimana fa il dato era 289,0 e il mese scorso 442,9. Diminuiscono anche i decessi: 414 nelle ultime 24 ore contro i 510 di una settimana fa. I malati guariti, da inizio pandemia, sono 6.277.400, i contagi accertati 7.066.412.