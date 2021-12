Anche il Portogallo soffre la quarta ondata: massimo giornaliero di positivi al Covid

globalist

28 Dicembre 2021

La pandemia avanza anche in uno dei paesi più virtuosi della Ue.

il Paese, che conta circa 10,3 mln di abitanti, ha registrato oltre 1,3 mln di contagi, con 18.909 morti.

Il precedente massimo giornaliero risale al 28 gennaio 2021, quando vennero registrati 16.432 positivi. Sono state ricoverate in ospedale 936 persone oggi, 22 in più di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 152, due in meno. Nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi sono tornati a salire, con un totale di 114.541 casi, mentre 8.226 pazienti sono stati dimessi, cosa che porta il totale dei guariti a 1.169.841.

L’ultima misurazione della matrice di rischio risale a ieri, con un’incidenza nazionale di 804,3 casi ogni 100mila abitanti (807,4 senza contare le isole) e l’indice di trasmissibilità a 1,23.