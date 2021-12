A New York sono aumentati i casi di Covid tra i bambini

globalist

28 Dicembre 2021

C’è stato un vertiginoso aumento di bambini ricoverati per Covid a New York: dall’11 al 23 dicembre l’aumento è stato del 395%, secondo quanto riporta The Hill. Il numero di casi è passato da 22 a 109 in città, mentre il numero di casi in tutto lo stato è passato da 70 a 184.

“Stiamo avvisando i newyorkesi di questo recente sorprendente aumento dei ricoveri pediatrici Covid-19 in modo che pediatri, genitori e tutori possano intraprendere azioni urgenti per proteggere i bambini” ha detto Mary T. Bassett, commissario statale per la salute.

Ad essere colpiti sono soprattutto bambini non vaccinati o non completamente vaccinati di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L’alto tasso di ricoveri è legato alla variante Omicron.