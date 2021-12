Estremisti di destra indù devastano una chiesa e abbattono una statua di Gesù in India

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

La destra è destra in tutto il mondo. Fondamentalista e soprattutto portatrice di odio verso gli altri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Da noi la destra usa il cristianesimo come ‘clava’ per colpire le altre religioni, segnatamente i musulmani.



I fondamentalisti islamici – pensiamo ai regimi ultra-nazionalisti musulmani di destra – tuonano contro i crociati e i sionisti e anche le destra nazionaliste, in questo caso l’India, usano la religione contro il prossimo,

Middle placement Mobile

Estremisti indù di destra hanno abbattuto ieri una statua di Gesù di Nazareth nella chiesa del Santo Redentore di Ambala, nello Stato indiano dell’Haryana, nel nord del Paese. E’ l’ultimo incidente di un’ondata di persecuzioni contro le celebrazioni cristiane del Natale, che ha visto anche bruciare immagini di Babbo Natale. Ad Ambala la statua è stata attaccata da individui non identificati durante la notte di Natale, riferisce il quotidiano India Express.

Dynamic 1

“La chiesa è vecchia di secoli e ha una grande importanza storica. E’ stata eretta negli anni 40 dell’Ottocento, però finora non era mai successo nulla di simile”, ha spiegato il parroco Patras Mundo.

“Le registrazioni delle telecamere di sicurezza – ha continuato – mostrano che due persone sono entrate nel perimetro della chiesa intorno a mezzanotte e mezza. Avevamo terminato le preghiere di Natale intorno alle nove e mezza e, a causa delle restrizioni per la Covid.

Dynamic 2

la chiesa era chiusa per la notte”. La polizia di Ambala indaga già su due sospettati per offesa ai sentimenti religiosi, violazione di proprietà privata e reati contro la proprietà. L’incidente di Ambala si somma ad altri, nei quali sono state bruciate effige di Babbo Natale e sono state attaccate celebrazioni cristiane, perché farebbero parte di un tentativo di convertire al cristianesimo i fedeli indù, religione maggioritaria nel Subcontinente. Ad Agra, nello Stato dell’Uttar Pradesh, sono state incendiate diverse immagini di Babbo Natale collocate davanti a collegi di missionari.

“Quando arriva dicembre, i missionari cristiani si attivano per il Natale, per Babbo Natale e per Capodanno. Attraggono i nostri figli dicendo che Babbo Natale porterà loro regali, per attrarli verso la cristianità”, ha dichiarato il segretario generale nell’Uttar Pradesh del partito induista di estrema destra Bajrang Dal, Ajju Chauhan.

Dynamic 3

Nell’Assam due individui con vestiti color zafferano, simbolo del nazionalismo indù, hanno fatto irruzione in una chiesa presbiteriana durante la notte di Natale e hanno costretto tutti gli indù presenti ad uscire. “Che siano solo i cristiani a festeggiare il Natale”, ha detto uno di loro, secondo il video dell’incidente. Entrambi sono stati arrestati. Davanti ad altre Messe di Natale si sono concentrati attivisti che gridavano slogan come “fermiamo le conversioni” o “morte ai missionari”. Circa il 2% della popolazione indiana è cristiana e negli ultimi anni sono aumentati gli attacchi da parte degli estremisti indù. Da quando è arrivato al potere il partito nazionalista indù Bjp, sono aumentati del 60% gli attacchi contro i cristiani, secondo un rapporto dell’associazione Persecution Relief.

Si sono moltiplicati anche gli attacchi contro i musulmani.