Addio a Desmond Tutu: con Mandela su l'artefice della lotta all'apartheid in Sudafrica

26 Dicembre 2021

Insieme con Nelson Mandela è stato uno dei più riconosciuti simboli della lotta al razzismo e a quella forma terribile di segregazione razziale che in Sudafrica fu l’apartheid.

Desmond Tutu, l’arcivescovo che ha contribuito a guidare il movimento che ha posto fine al governo della minoranza bianca in Sudafrica, è morto all’età di 90 anni.

Ad annunciarlo la stessa presidenza del Sudafrica. Il presidente Cyril Ramaphosa, riporta Nbc news ha detto che “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato”.

Simbolo della lotta all’apartheid

Premio Nobel e uno dei simboli della lotta all’apartheid. Desmond Mpilo Tutu, morto all’eta di 90 anni è stato il primo arcivescovo anglicano nero di città del Capo e ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti.

Sono diverse le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze tra bianchi e neri nel Paese che lo hanno portato a ricevere il Nobel per la Pace nel 1984. E’ stato anche presidente della commissione Truth and Reconciliation Commission che aveva il compito di indagare sulla violazione dei diritti umani. Suoi gli scritti Crying in the wilderness (1982) e Hope and suffering (1983)

No future without forgiveness (1999) e God has a dream: a vision of hope for our time (2004). Sarebbe stata coniata da lui la frase Rainbow Nation, nazione arcobaleno, per descrivere il suo paese.