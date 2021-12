Israele ha ordinato 100mila pillole antivirali Paxlovid di Pfizer contro il Covid

globalist

25 Dicembre 2021

Visto che Israele sta facendo da apripista per molte delle attività di Pfizer vedremo cosa accade.

Tel Aviv ha ordinato 100mila pillole antivirali Paxlovid di Pfizer contro il Covid, secondo quanto si legge sul Guardian.

La Tv Channel 12 ha riferito che il premier israeliano Naftali Bennett ha chiuso l’accordo in una conversazione telefonica con il Ceo di Pfizer, Albert Bourla. Primo trattamento orale e domiciliare contro il Covid-19, Paxlovid si è rivelato efficace per quasi il 90% nel prevenire ricoveri e decessi in pazienti ad alto rischio di contrarre la malattia in forma grave, secondo i dati dello studio clinico di Pfizer.

L’Ema recentemente ha affermato che il medicinale può essere utilizzato nei Paesi europei che lo ritengono opportuno. Il parere dell’Agenzia è stato emesso il 16 dicembre “per supportare le autorità nazionali che potrebbero decidere sul possibile uso precoce del medicinale” prima dell’autorizzazione Ue.

Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi ed entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi.