Strage di Natale in Grecia: affonda una barca a vela, muoiono 11 migranti

globalist

24 Dicembre 2021

Una tristissima notizia alla viglia di Natale: una barca a vela con a bordo decine di migranti è affondata nei pressi dell’isola greca di Antikythera, causando la morte di almeno 11 persone. Lo riporta il sito Ekathimerini, citando la Guardia costiera.

Altre 90 persone, tra cui 11 donne e 27 bambini, sono state tratte in salvo e ora si trovano sulla isoletta di Prasonisi.

Una seconda operazione di ricerca e salvataggio è stata condotta in una zona più ampia di mare da parte delle unità subacquee per vedere se ci fossero altri naufraghi morti o sopravvissuti e per fare una prima ricognizione all’interno della barca a vela che è affondata e dentro al quale sono stati recuperati gli undici corpi che sono stati recuperati e che saranno trasferiti al porto del Pireo.

Secondo i primi accertamenti, l’imbarcazione era salpata dalle coste turche e non era diretta in Grecia ma sulle note italiane.