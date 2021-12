Minacce alla libertà di stampa: un fondo amico di Viktor Orban ha acquistato la tv Euronews

globalist

24 Dicembre 2021

Il fondo di investimento portoghese Alpac Capital, molto vicino al premier ungherese Viktor Orban, ha acquistato l’88% delle quote di Euronews, l’unica tv e sito a fare giornalismo in varie lingue per diversi paesi europei. Secondo Ágnes Urbán, esperta di media e direttrice del think tank ungherese Mertek Media Monitor, si tratta di un “investimento politico” di Orban per condizionare un media a livello europeo, proprio lui che è autore di diverse restrizioni alla libertà di stampa in Ungheria.

Alpac Capital ha una sede a Budapest e ha ricevuto finanziamenti da diverse società statali ungheresi e Mário David, il padre dell’attuale CEO di Alpac, Pedro Vargas David, fu un consulente personale di Orbán oltre che suo amico. David è stato europarlamentare per il Portogallo per il Partito Social Democratico, uno dei principali partiti di destra del paese iberico. Orban, nel 2016, lo ha definito ‘un vero amico dell’Ungheria’.

Euronews è particolarmente seguita nei Balcani e alcuni osservatori politici leggono nella mossa di Alpac Capital una strategia del premier ungherese per aumentare la propria influenza. Tuttavia da Alpac assicurano che non ci saranno differenze nella linea editoriale.