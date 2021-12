Omicron, anche la Svezia introduce il tampone obbligatorio per entrare nel paese

globalist

22 Dicembre 2021

Le misure di sicurezza per contrastare la quarta ondata trascinata dalla variante Omicron si stanno espandendo in tutta Europa.

La Svezia a sua volta ha annunciato oggi che dal 28 dicembre i viaggiatori provenienti dall’Unione europea dovranno presentare un test Covid negativo all’ingresso anche se vaccinati. Altri sette Paesi dell’Ue – Italia, Portogallo, Irlanda, Cipro, Lettonia, Grecia e Austria – richiedono già un test negativo anche per quelli vaccinati dall’Ue, e la Finlandia ha annunciato martedì sera che farà altrettanto.

“Tutti i viaggiatori dovranno risultare negativi al test per il Covid-19 all’arrivo in Svezia, indipendentemente dal Paese da cui provengono”, ha affermato il governo svedese in una nota. “Questa misura si applica anche quando si è vaccinati o guariti dal Covid”, precisa Stoccolma. Tuttavia, i bambini sotto i 12 anni e i viaggiatori di nazionalità svedese o residenti in Svezia non sono interessati da questo obbligo. Questa decisione è dovuta alla “elevata presenza di Covid-19 nel mondo e alla diffusione accelerata della variante Omicron”, ha sottolineato l’esecutivo del Paese nordico.