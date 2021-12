La Commissione Ue: "La legge sui media mette a rischio la libertà di stampa in Polonia"

globalist

20 Dicembre 2021

Il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand, nel corso del briefing con la stampa a Bruxelles, ha fatto il punto sulla querelle in corso tra l’Ue e la Polonia per la legge sui media votata dal Parlamento, dichiarando che la Commissione segue “gli ultimi sviluppi con preoccupazione. Abbiamo anche visto persone protestare questo fine settimana in Polonia”.

La legge, che prende di mira il canale televisivo Tvn24, di proprietà di Discovery, critico nei confronti del governo del Pis, dovrebbe essere ora firmata dal presidente Andrzej Duda.

La Commissione “si attende che le politiche e la legislazione degli Stati membri non abbiano alcun impatto negativo sull’impegno ad avere un settore dei media libero e diversificato. La Commissione ha espresso preoccupazioni sulla libertà dei media in Polonia e più specificamente su questa legge e sul caso di Tvn24 nel suo rapporto sullo Stato di diritto”.

Per l’esecutivo Ue “la legge potrebbe comportare il cambiamento forzato della proprietà di media in Polonia e pone gravi rischi per la libertà di stampa e il pluralismo in Polonia. Potrebbe limitarla, in un panorama dei media che già soffre per una crescente politicizzazione. Il progetto di legge non è ancora legge: continueremo a seguire gli eventi con attenzione”, conclude.