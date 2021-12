Il Cile va a sinistra: Gabriel Boric vince al ballottaggio contro l'estremista di destra nostalgico di Pinochet

globalist

20 Dicembre 2021

Un paese che va a sinistra mentre il rischio della peggiore destra è stata scongiurato.

Lo scrutinio è andato avanti rapidamente e il divario è stato alla fine più ampio del previsto. Pochi minuti dopo le 7 del pomeriggio, quando lo scrutinio ha raggiunto con il 68% dei voti contati, una differenza di quasi 10 punti percentuali a favore di Gabriel Boric non lasciava dubbi: il giovane leader di sinistra sarà il prossimo presidente del Cile.

Il suo rivale di estrema destra, figlio di un nazista e nostalgico della dittatura di Pinochet, José Antonio Kast, ha dovuto riconoscere la sconfitta,

Dopo una giornata elettorale cruciale, in cui era previsto un conteggio voto per voto, i due candidati hanno aspettato l’esito del voto a Santiago i risultati, Boric in un hotel nel centro della capitale e Kast al suo comando a Las Zona Condes, ognuno con la sua squadra e con grandi aspettative.

Con l’83% dei voti contati Boric ha già ottenuto il 55,52% dei voti, contro il 44,48% di Kast. Una differenza già impossibile da invertire.

In procinto di compiere 36 anni, Gabriel Boric sarà il presidente più giovane nella storia del Cile quando assumerà il potere l’11 marzo 2022, quando Sebastián Piñera terminerà il suo mandato di quattro anni.

Salvini, come già aveva fatto con Bolsonaro e con Trump, nonostante la figura di Kast fosse a dir poco impresentabile aveva egualmente fatto gli auguri all’estremista di destra.