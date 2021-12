Crescono le vittime per il Covid: la Polonia introduce nuove restrizioni per ristoranti, hotel e teatri

globalist

15 Dicembre 2021

Il virus avanza e anche i governi ‘sovranisti’ alla fine sono costretti ad adottare quelle misure che in Italia la destra contesta, visto che dall’opposizione possono dire tutto.

La Polonia ha introdotto da oggi nuove restrizioni sul numero di persone ammesse in ristoranti, hotel e teatri a fronte di un numero di vittime giornaliero di Covid in rapida risalita. Nelle ultime 24 ore, il ministero della Sanità ha riportato 660 morti per Covid in Polonia, il bilancio giornaliero più alto da aprile.

I nuovi limiti del 30% della capienza massima non si applicano alle persone vaccinate. La legge che autorizza i datori di lavoro a verificare se i dipendenti sono stati vaccinati o sottoposti a un test recente contro il Covid si sta facendo strada anche in parlamento.

“La stragrande maggioranza delle vittime sono persone non vaccinate”, ha spiegato il portavoce del governo Piotr Muller all’emittente privata Radio Zet. “Le uniche soluzioni scientifiche note al momento sono vaccinare e reagire rapidamente quando ci si ammala”, ha aggiunto.

Il ministero della Sanità ha fatto sapere che vorrebbe introdurre anche la vaccinazione obbligatoria per operatori sanitari, insegnanti e militari dall’1 marzo, ma il governo è diviso sulla questione

Sempre da oggi, le persone che volano in Polonia al di fuori dell’area Schengen devono esibire un test negativo effettuato 24 ore prima della partenza.

Tra le altre misure, le scuole passeranno alla didattica a distanza a cavallo delle vacanze di Natale, il che significa che i bambini non andranno a scuola dal 20 dicembre al 9 gennaio.

Anche le discoteche dovranno chiudere, ad eccezione delle feste di Capodanno.

Il governo populista di destra della Polonia è stato finora molto cauto nel seguire altri Paesi europei su Green pass e vaccinazioni obbligatorie. La riluttanza al vaccino è ancora molto diffusa in Polonia, Paese di 38 milioni di abitanti in cui solo il 54% circa della popolazione è completamente vaccinato, uno dei livelli più bassi dell’Ue.