Una giornalista del Tg1 è stata sequestrata e picchiata da una senatrice fascista e no vax romena e dal marito

globalist

14 Dicembre 2021

Preroll

Una giornalista del Tg1, Lucia Goracci, insieme alla sua troupe sono stati sequestrati da una senatrice romena no vax e di estrema destra, Diana Iovanovici Șoșoacă, in seguito a un’intervista nel suo ufficio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Goracci e la sua troupe si sono recati a Bucarest per intervistare Șoșoacă, nota per negare la pandemia e l’emergenza mondiale. La senatrice impedisce ai giornalisti di uscire dalla stanza e poi chiama la polizia, sostenendo che la giornalista avesse fatto irruzione nella stanza e l’avesse minacciata.

Middle placement Mobile

Goracci riesce a uscire dall’ufficio per cercare di spiegare alla polizia come stavano le cose e successivamente ha raccontato che il marito della senatrice l’ha presa a pugni e a calci, senza che la senatrice intervenisse per difenderla. L’aggressione fisica non si vede però nel video mandato in onda dal Tg1.

Dynamic 1

In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Lucia Goracci, è stata aggredita e sequestrata da una senatrice no vax. Questo è il racconto dell'accaduto. pic.twitter.com/TNV2Y71MeE — Tg1 (@Tg1Rai) December 13, 2021

La troupe e la giornalista sono stati portati al commissariato, perquisiti e liberati solo grazie all’intervento dell’ambasciata italiana.

La Romania è tra gli ultimi posti in Europa per tasso di vaccinazione della popolazione: peggio di lei, solo la Bulgaria.