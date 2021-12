Per ora ma variante Omicron rappresenta il 3% dei nuovi casi di Covid-19

globalist

14 Dicembre 2021

Si sta diffondendo ma al momento siamo a percentuali molto basse per quanto destinate a crescere esponenzialmente.

La variante Omicron rappresenta ora circa il 3% dei nuovi casi di Covid-19, negli Stati Uniti. A dichiararlo sono stati i Centri per il Controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), che martedì hanno pubblicato un report con i casi accertati.

Nella settimana terminata l’11 dicembre sono stati rilevati il 2,9% di casi da Covid-19 riconducibili alla variante Omicron, contro lo 0,4% riportato la settimana precedente.

A New York e nel New Jersey, il Cdcha affermato che l’Omicron è già al 13% dei casi sequenziati. La variabile si sta rivelando altamente contagiosa anche se non grave come era stata la variante Delta.