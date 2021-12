In Regno Unito Omicron dilaga: quasi 60mila contagi e 150 morti

globalist

14 Dicembre 2021

Quasi 60mila contagi (59.610), nel Regno Unito, mai così tanti dal gennaio scorso. Lo ha riferito il Governo, che aggiunge che sono morte altre 150 persone che hanno contratto il virus nel mese precedente.

In contempo a questa impennata dei contagi però il Ministro della Salute britannico Sajid Javid ha annunciato che nessun paese resterà sulla lista rossa della Gran Bretagna. Tutti gli 11 paesi che Londra aveva inserito nella lista rossa dopo l’emergere della nuova variante Omicron del coronavirus verranno rimossi a partire da domani. Si tratta di una decisione presa dopo aver verificato che la variante Omicron si sta trasmettendo localmente e che quindi il bando sui viaggi non è stato efficace come previsto.

All’interno del Paese restano in vigore le attuali misure sui test e che a gennaio verranno riviste. “Come sempre, teniamo sotto controllo tutte le nostre misure di viaggio e potremmo imporre nuove restrizioni in caso di necessità per proteggere la salute pubblica” ha scritto il Ministro dei Trasporti Grant Shapps.