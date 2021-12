La paura di Johnson: "C'è un'onda di marea di Omicron in arrivo"

globalist

12 Dicembre 2021

Ora si fa dura e bisogna prendere rimedi sul serio.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che ci sia un’onda di marea di Omicron in arrivo”, ha detto il premier britannico Boris Johnson in una dichiarazione televisiva a poche ore dall’innalzamento a livello quattro del livello di allerta Covid nel Regno Unito a causa della diffusione della nuova variante del virus.

“Temo che ora stiamo affrontando un’emergenza nella nostra battaglia con la nuova variante Omicron”, ha aggiunto Johnson.

“Ora è chiaro che due dosi di vaccino semplicemente non sono sufficienti per dare il livello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno. Ma la buona notizia è che i nostri scienziati sono fiduciosi che con una terza dose, una dose di richiamo, possiamo tutti innalzare il nostro livello di protezione”.

Tutti gli over 18 potranno quindi ricevere la terza dose già da questa settimana, a condizione che siano trascorsi tre mesi dalla seconda dose.