Gli scienziati avvertono Johnson: "Senza altre restrizioni la Omicron potrebbe provocare 75 mila morti in 5 mesi"

globalist

11 Dicembre 2021

Preroll

Un timore concreto anche se al momento è solo una ipotesi:

OutStream Desktop

Top right Mobile

la variante Omicron potrebbe causare tra 25.000 e 75.000 morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno prese ulteriori misure oltre al Piano B, secondo gli scienziati ascoltati dal governo.

Middle placement Mobile

I nuovi modelli della London School of Hygiene & Tropical Medicine, che fanno parte anche dello Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M) o dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), hanno utilizzato dati sperimentali per esaminare come Omicron si può trasmettere e come il paese si avvia verso il 2022.

Dynamic 1

Anche nello scenario più ottimistico (bassa fuga immunitaria di Omicron dai vaccini e alta efficacia dei booster jab), si prevede un’ondata di infezione che potrebbe portare a un picco di oltre 2.000 ricoveri ospedalieri giornalieri, con 175.000 ricoveri ospedalieri e 24.700 decessi tra 1 dicembre di quest’anno e il 30 aprile 2022.